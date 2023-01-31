https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html

ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России

ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России - РИА Новости, 31.01.2023

ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России

Дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:23

2023-01-31T15:23

2023-01-31T15:23

экономика

россия

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мвф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому росту со второй половины текущего года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. "Дефицит кадров, сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут выступить основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года", - сказано в сообщении. Замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики, указали также эксперты. Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ. По действующему прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение экономики РФ в 2023 году ограничится 1%. Позднее он отмечал, что динамика ВВП РФ будет около ноля. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.

https://ria.ru/20230131/aktivy-1848592825.html

https://ria.ru/20230131/zanyatost-1848550260.html

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экономика, россия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф