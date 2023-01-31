https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html
ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России
ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России - РИА Новости, 31.01.2023
ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России
Дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:23
2023-01-31T15:23
2023-01-31T15:23
экономика
россия
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мвф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому росту со второй половины текущего года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. "Дефицит кадров, сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут выступить основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года", - сказано в сообщении. Замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики, указали также эксперты. Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ. По действующему прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение экономики РФ в 2023 году ограничится 1%. Позднее он отмечал, что динамика ВВП РФ будет около ноля. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
https://ria.ru/20230131/aktivy-1848592825.html
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экономика, россия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МВФ
ЦБ рассказал о рисках для роста экономики России
Аналитики ЦБ: росту экономики России может грозить ряд рисков, дефицит кадров в их числе