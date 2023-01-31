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В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики - РИА Новости, 31.01.2023
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В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики - РИА Новости, 31.01.2023
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики
Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:38
2023-01-31T11:38
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мвф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В министерстве при этом отметили, что оценки фонда начинают сближаться с российскими прогнозами. Как говорится в прогнозе МВФ, в России в 2022 году не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%. "Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", - говорится в комментарии министерства. "В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - добавили в ведомстве. В Минэкономразвития добавили, что уточнят свои оценки на текущий и последующие годы в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. Росстат пока не публиковал данные о снижении ВВП РФ в 2022 году. Они будут обнародованы в середине февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже озвучивали представители властей, спад ВВП РФ в прошлом году составил 2,5%. Что касается текущего года, то по действующему прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП на 0,8%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение ВВП РФ в 2023 году ограничится 1%, а позднее - что динамика ВВП будет около нуля.
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848578100.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МВФ
11:38 31.01.2023
 
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики

МЭР: восстановление экономики России в 2023 году будет зависеть от потребительского спроса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В министерстве при этом отметили, что оценки фонда начинают сближаться с российскими прогнозами.
Как говорится в прогнозе МВФ, в России в 2022 году не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%.
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"Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", - говорится в комментарии министерства.
"В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - добавили в ведомстве.
В Минэкономразвития добавили, что уточнят свои оценки на текущий и последующие годы в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
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Росстат пока не публиковал данные о снижении ВВП РФ в 2022 году. Они будут обнародованы в середине февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже озвучивали представители властей, спад ВВП РФ в прошлом году составил 2,5%.
Что касается текущего года, то по действующему прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП на 0,8%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение ВВП РФ в 2023 году ограничится 1%, а позднее - что динамика ВВП будет около нуля.
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