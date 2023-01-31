https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848613224.html

В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики

В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики - РИА Новости, 31.01.2023

В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики

Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:38

2023-01-31T11:38

2023-01-31T11:38

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мвф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В министерстве при этом отметили, что оценки фонда начинают сближаться с российскими прогнозами. Как говорится в прогнозе МВФ, в России в 2022 году не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%. "Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", - говорится в комментарии министерства. "В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - добавили в ведомстве. В Минэкономразвития добавили, что уточнят свои оценки на текущий и последующие годы в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. Росстат пока не публиковал данные о снижении ВВП РФ в 2022 году. Они будут обнародованы в середине февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже озвучивали представители властей, спад ВВП РФ в прошлом году составил 2,5%. Что касается текущего года, то по действующему прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП на 0,8%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение ВВП РФ в 2023 году ограничится 1%, а позднее - что динамика ВВП будет около нуля.

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848578100.html

https://ria.ru/20230129/ekonomika-1848190104.html

https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф