https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848613224.html
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики - РИА Новости, 31.01.2023
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики
Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:38
2023-01-31T11:38
2023-01-31T11:38
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мвф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В министерстве при этом отметили, что оценки фонда начинают сближаться с российскими прогнозами. Как говорится в прогнозе МВФ, в России в 2022 году не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%. "Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", - говорится в комментарии министерства. "В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - добавили в ведомстве. В Минэкономразвития добавили, что уточнят свои оценки на текущий и последующие годы в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. Росстат пока не публиковал данные о снижении ВВП РФ в 2022 году. Они будут обнародованы в середине февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже озвучивали представители властей, спад ВВП РФ в прошлом году составил 2,5%. Что касается текущего года, то по действующему прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП на 0,8%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение ВВП РФ в 2023 году ограничится 1%, а позднее - что динамика ВВП будет около нуля.
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848578100.html
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https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мвф
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МВФ
В МЭР рассказали, от чего зависит восстановление российской экономики
МЭР: восстановление экономики России в 2023 году будет зависеть от потребительского спроса
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В министерстве при этом отметили, что оценки фонда начинают сближаться с российскими прогнозами.
Как говорится в прогнозе МВФ, в России в 2022 году не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%.
"Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", - говорится в комментарии министерства.
"В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", - добавили в ведомстве.
В Минэкономразвития добавили, что уточнят свои оценки на текущий и последующие годы в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Министр экономического развития Максим Решетников
ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.
Росстат
пока не публиковал данные о снижении ВВП РФ в 2022 году. Они будут обнародованы в середине февраля. При этом по предварительным оценкам, которые уже озвучивали представители властей, спад ВВП РФ в прошлом году составил 2,5%.
Что касается текущего года, то по действующему прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение ВВП на 0,8%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов
говорил в декабре, что снижение ВВП РФ в 2023 году ограничится 1%, а позднее - что динамика ВВП будет около нуля.