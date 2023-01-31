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Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по экономике России - РИА Новости, 31.01.2023
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Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по экономике России
Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по экономике России - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по экономике России
Стойкость российской экономики стала великим сюрпризом для Запада: оценки МВФ становятся объективнее, а рост нашей экономики может быть даже выше прогнозов,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:36
2023-01-31T09:36
экономика
россия
мвф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Стойкость российской экономики стала великим сюрпризом для Запада: оценки МВФ становятся объективнее, а рост нашей экономики может быть даже выше прогнозов, сказал РИА Новости гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. Международный валютный фонд улучшил прогнозы по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП России вырастет на 0,3% (в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%). В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. "Они с каждым прогнозом становятся все более все более объективны в отношении России. Почти 170 лет назад Федор Иванович Тютчев, наш великий поэт и дипломат, писал, что Запад всегда изучал Россию "сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством". Сейчас, когда стойкость нашей экономики они называют "великим сюрпризом", они, наконец, начали смотреть на базовые отрасли…", - прокомментировал Лосев. В частности, по его словам, речь идет об энергопотреблении, которое не упало в прошлом году, - а это главный показатель состояния экономики. Если энергопотребление не падает, то происходит перераспределение экономического веса в отраслях, в том числе энергоемких, которые вытягивают все остальное, пояснил эксперт. "Что констатирует МВФ, что констатировал ранее Блумберг? Что у нас металлургия и производство строительных материалов, и промышленный комплекс, и машиностроение, металлообработка, ВПК – как раз и вытягивают нашу экономику. А впереди еще – восстановление разрушенных областей, вернувшихся в состав Российской Федерации", - говорит Лосев. "У экономистов есть такое понятие "постконфликтное восстановление экономики", которое неинфляционное, но которое дает колоссальный импульс для всей экономики страны, потому что нужно восстанавливать огромное количество разрушенных городов, производств, дорог, мостов. Это как раз сильно загружает металлургию, сектор строительных материалов, транспорт, связь, электроэнергетику. Такого обрушения, как Запад планировал, не получилось. Мне кажется, что рост экономики РФ будет как в прогнозе, а может быть, и выше", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230130/ekonomika-1848355726.html
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
09:36 31.01.2023
 
Эксперт прокомментировал прогноз МВФ по экономике России

Эксперт Лосев: стойкость российской экономики стала великим сюрпризом для Запада

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Стойкость российской экономики стала великим сюрпризом для Запада: оценки МВФ становятся объективнее, а рост нашей экономики может быть даже выше прогнозов, сказал РИА Новости гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
Международный валютный фонд улучшил прогнозы по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП России вырастет на 0,3% (в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%). В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
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"Они с каждым прогнозом становятся все более все более объективны в отношении России. Почти 170 лет назад Федор Иванович Тютчев, наш великий поэт и дипломат, писал, что Запад всегда изучал Россию "сквозь шоры ненависти, удвоенной невежеством". Сейчас, когда стойкость нашей экономики они называют "великим сюрпризом", они, наконец, начали смотреть на базовые отрасли…", - прокомментировал Лосев.
В частности, по его словам, речь идет об энергопотреблении, которое не упало в прошлом году, - а это главный показатель состояния экономики. Если энергопотребление не падает, то происходит перераспределение экономического веса в отраслях, в том числе энергоемких, которые вытягивают все остальное, пояснил эксперт.
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"Что констатирует МВФ, что констатировал ранее Блумберг? Что у нас металлургия и производство строительных материалов, и промышленный комплекс, и машиностроение, металлообработка, ВПК – как раз и вытягивают нашу экономику. А впереди еще – восстановление разрушенных областей, вернувшихся в состав Российской Федерации", - говорит Лосев.
"У экономистов есть такое понятие "постконфликтное восстановление экономики", которое неинфляционное, но которое дает колоссальный импульс для всей экономики страны, потому что нужно восстанавливать огромное количество разрушенных городов, производств, дорог, мостов. Это как раз сильно загружает металлургию, сектор строительных материалов, транспорт, связь, электроэнергетику. Такого обрушения, как Запад планировал, не получилось. Мне кажется, что рост экономики РФ будет как в прогнозе, а может быть, и выше", - резюмировал он.
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