https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848557592.html

МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году

МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году - РИА Новости, 31.01.2023

МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году

Международный валютный фонд улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года и спрогнозировал ее рост на 0,3 процента ВВП в этом году, следует из... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T04:32

2023-01-31T04:32

2023-01-31T14:19

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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз для российской экономики на следующие два года и спрогнозировал ее рост на 0,3 процента ВВП в этом году, следует из анализа организации.Сообщается, в 2022 году в стране не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4 процента, теперь его оценивают в 2,2 процента, "за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году". МВФ прогнозирует, что в 2023 году экономика России увеличится на 0,3 процента ВВП, что на 2,6 процента лучше прогноза октября прошлого года; в 2024 году экономика России вырастет на 2,1 процента, считает фонд — это на 0,6 процента лучше октябрьского прогноза на тот же период. Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1 процента в 2024 году, это на 0,1 процента хуже, чем в октябре прошлого года. В 2023 году ожидается рост в 2,9 процента, что на 0,2 процента лучше октябрьского прогноза. Ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились, теперь МВФ прогнозирует рост на один процент — на 0,2 процента ниже октябрьских оценок; в 2023 году, как считает организация, экономика США вырастет на 1,4 процента, что на 0,4 процента выше октябрьского прогноза.

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экономика, россия, сша, мвф, цены на нефть