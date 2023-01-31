https://ria.ru/20230131/ekologiya-1848629525.html

Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии

Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии - РИА Новости, 31.01.2023

Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии

Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:13

2023-01-31T12:13

2023-01-31T12:13

общество

байкал

россия

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838391182_0:48:3155:1823_1920x0_80_0_0_7220691f61852320b0db1418b58c7ba4.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой компании "Росатом" Алексеем Лихачевым. "Алексей Евгеньевич, ещё важнейшая тема – экологическая безопасность. Президент говорил о том, что одна из ключевых задач в стране – экологическая безопасность в целом. И конечно, вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, также у нас на постоянном контроле", - сказал Мишустин, напомнив, что сейчас по всей стране ведутся работы по ликвидации объектов накопленного вреда. Лихачев отметил, что в России немало таких объектов. "Началось всё с полигона "Красный Бор", где в течение десятилетий в Ленинградскую область свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб здоровью человека и природе отходы. Совместно с Академией наук была создана технология, построены опытные установки, они апробированы. И мы приступили к работам на "Красном Бору", чтобы в 2024 году их завершить", - рассказал Лихачев. Также он рассказал о работе в городе Усолье-Сибирское, где, по его словам, работа идёт полным ходом. "И такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близости от Байкала. Опять же мы пошли по пути разработки оригинальной российской технологии утилизации этих отходов. В целом переработано около 112 тысяч кубометров отходов. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал", - добавил Лихачев, отметив, что на части полигонов уже ведутся проектные работы. "Алексей Евгеньевич, тема экологии очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Эту тему, конечно, надо держать на особом контроле", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221130/ekologiya-1835233480.html

https://ria.ru/20221111/vandaly-1830653004.html

байкал

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, байкал, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская область