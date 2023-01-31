https://ria.ru/20230131/ekologiya-1848629525.html
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии - РИА Новости, 31.01.2023
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии
Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:13
2023-01-31T12:13
2023-01-31T12:13
общество
байкал
россия
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ленинградская область
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой компании "Росатом" Алексеем Лихачевым. "Алексей Евгеньевич, ещё важнейшая тема – экологическая безопасность. Президент говорил о том, что одна из ключевых задач в стране – экологическая безопасность в целом. И конечно, вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, также у нас на постоянном контроле", - сказал Мишустин, напомнив, что сейчас по всей стране ведутся работы по ликвидации объектов накопленного вреда. Лихачев отметил, что в России немало таких объектов. "Началось всё с полигона "Красный Бор", где в течение десятилетий в Ленинградскую область свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб здоровью человека и природе отходы. Совместно с Академией наук была создана технология, построены опытные установки, они апробированы. И мы приступили к работам на "Красном Бору", чтобы в 2024 году их завершить", - рассказал Лихачев. Также он рассказал о работе в городе Усолье-Сибирское, где, по его словам, работа идёт полным ходом. "И такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близости от Байкала. Опять же мы пошли по пути разработки оригинальной российской технологии утилизации этих отходов. В целом переработано около 112 тысяч кубометров отходов. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал", - добавил Лихачев, отметив, что на части полигонов уже ведутся проектные работы. "Алексей Евгеньевич, тема экологии очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Эту тему, конечно, надо держать на особом контроле", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221130/ekologiya-1835233480.html
https://ria.ru/20221111/vandaly-1830653004.html
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общество, байкал, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская область
Общество, Байкал, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ленинградская область
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии и изменения климата
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой компании "Росатом" Алексеем Лихачевым.
"Алексей Евгеньевич, ещё важнейшая тема – экологическая безопасность. Президент говорил о том, что одна из ключевых задач в стране – экологическая безопасность в целом. И конечно, вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, также у нас на постоянном контроле", - сказал Мишустин, напомнив, что сейчас по всей стране ведутся работы по ликвидации объектов накопленного вреда.
Лихачев отметил, что в России немало таких объектов.
"Началось всё с полигона "Красный Бор", где в течение десятилетий в Ленинградскую область
свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб здоровью человека и природе отходы. Совместно с Академией наук была создана технология, построены опытные установки, они апробированы. И мы приступили к работам на "Красном Бору", чтобы в 2024 году их завершить", - рассказал Лихачев.
Также он рассказал о работе в городе Усолье-Сибирское
, где, по его словам, работа идёт полным ходом.
"И такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал
, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близости от Байкала. Опять же мы пошли по пути разработки оригинальной российской технологии утилизации этих отходов. В целом переработано около 112 тысяч кубометров отходов. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал", - добавил Лихачев, отметив, что на части полигонов уже ведутся проектные работы.
"Алексей Евгеньевич, тема экологии очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Эту тему, конечно, надо держать на особом контроле", - сказал Мишустин.