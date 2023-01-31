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Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии - РИА Новости, 31.01.2023
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Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии - РИА Новости, 31.01.2023
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии
Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:13
2023-01-31T12:13
общество
байкал
россия
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ленинградская область
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой компании "Росатом" Алексеем Лихачевым. "Алексей Евгеньевич, ещё важнейшая тема – экологическая безопасность. Президент говорил о том, что одна из ключевых задач в стране – экологическая безопасность в целом. И конечно, вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, также у нас на постоянном контроле", - сказал Мишустин, напомнив, что сейчас по всей стране ведутся работы по ликвидации объектов накопленного вреда. Лихачев отметил, что в России немало таких объектов. "Началось всё с полигона "Красный Бор", где в течение десятилетий в Ленинградскую область свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб здоровью человека и природе отходы. Совместно с Академией наук была создана технология, построены опытные установки, они апробированы. И мы приступили к работам на "Красном Бору", чтобы в 2024 году их завершить", - рассказал Лихачев. Также он рассказал о работе в городе Усолье-Сибирское, где, по его словам, работа идёт полным ходом. "И такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близости от Байкала. Опять же мы пошли по пути разработки оригинальной российской технологии утилизации этих отходов. В целом переработано около 112 тысяч кубометров отходов. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал", - добавил Лихачев, отметив, что на части полигонов уже ведутся проектные работы. "Алексей Евгеньевич, тема экологии очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Эту тему, конечно, надо держать на особом контроле", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221130/ekologiya-1835233480.html
https://ria.ru/20221111/vandaly-1830653004.html
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общество, байкал, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская область
Общество, Байкал, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ленинградская область
12:13 31.01.2023
 
Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии

Мишустин призвал держать на постоянном контроле вопросы экологии и изменения климата

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вопросы экологии необходимо держать на постоянном контроле, как и задачи по борьбе с изменениями климата, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой компании "Росатом" Алексеем Лихачевым.
"Алексей Евгеньевич, ещё важнейшая тема – экологическая безопасность. Президент говорил о том, что одна из ключевых задач в стране – экологическая безопасность в целом. И конечно, вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, также у нас на постоянном контроле", - сказал Мишустин, напомнив, что сейчас по всей стране ведутся работы по ликвидации объектов накопленного вреда.
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Лихачев отметил, что в России немало таких объектов.
"Началось всё с полигона "Красный Бор", где в течение десятилетий в Ленинградскую область свозили отходы. Это действительно крайне вредоносные, наносящие ущерб здоровью человека и природе отходы. Совместно с Академией наук была создана технология, построены опытные установки, они апробированы. И мы приступили к работам на "Красном Бору", чтобы в 2024 году их завершить", - рассказал Лихачев.
Также он рассказал о работе в городе Усолье-Сибирское, где, по его словам, работа идёт полным ходом.
"И такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близости от Байкала. Опять же мы пошли по пути разработки оригинальной российской технологии утилизации этих отходов. В целом переработано около 112 тысяч кубометров отходов. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность перетоков отходов непосредственно в линзу озера Байкал", - добавил Лихачев, отметив, что на части полигонов уже ведутся проектные работы.
"Алексей Евгеньевич, тема экологии очень важная, чувствительная для людей. Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Эту тему, конечно, надо держать на особом контроле", - сказал Мишустин.
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ОбществоБайкалРоссияМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ленинградская область
 
 
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