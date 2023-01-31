Рейтинг@Mail.ru
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230131/dzhango-1848659305.html
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 31.01.2023
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке
Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:49
2023-01-31T13:49
шоубиз
павел астахов
борис корчевников
донбасс
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848657710_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_3ec507923257c2c8a505bb2c2e76b02e.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и адвокат везли гуманитарную помощь для местных жителей. Кроме того, журналист выложил видео, которое снял Астахов во время обстрела. Однако подробности произошедшего пока остались неизвестны.
https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html
донбасс
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848657710_227:0:1727:1125_1920x0_80_0_0_8614a00ebd6fbb70af85b1589a554591.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел астахов, борис корчевников, донбасс, донецк
Шоубиз, Павел Астахов, Борис Корчевников, Донбасс, Донецк
13:49 31.01.2023
 
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке

Певец Джанго и адвокат Павел Астахов попали под минометный обстрел в Донецке

© РИА Новости / Виталий Белоусов, Рамиль СитдиковПавел Астахов, певец Джанго
Павел Астахов, певец Джанго - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов, Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и адвокат везли гуманитарную помощь для местных жителей.

"Павел Астахов и Леша Поддубный везли гуманитарную помощь. И по ним стали стрелять. Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли", – поделился информацией телеведущий Борис Корчевников в своем Telegram-канале.

Кроме того, журналист выложил видео, которое снял Астахов во время обстрела.
"Бывает. Бог не выдаст, свинья не съест. Поближе к матушке земле", – отшутился адвокат.
Однако подробности произошедшего пока остались неизвестны.
Певица Юта
27 января, 08:00Шоубиз
Певица Юта: "Не все артисты могут поехать в Донбасс, но ситуация меняется"
 
ШоубизПавел АстаховБорис КорчевниковДонбассДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала