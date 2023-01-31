https://ria.ru/20230131/dzhango-1848659305.html

Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке

Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 31.01.2023

Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке

Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T13:49

2023-01-31T13:49

2023-01-31T13:49

шоубиз

павел астахов

борис корчевников

донбасс

донецк

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и адвокат везли гуманитарную помощь для местных жителей. Кроме того, журналист выложил видео, которое снял Астахов во время обстрела. Однако подробности произошедшего пока остались неизвестны.

https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html

донбасс

донецк

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

павел астахов, борис корчевников, донбасс, донецк