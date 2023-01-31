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Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 31.01.2023
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке
Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T13:49
2023-01-31T13:49
2023-01-31T13:49
шоубиз
павел астахов
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донбасс
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Общественный деятель Павел Астахов и певец Джанго (Алексей Поддубный) попали под минометный обстрел. Это случилось возле Иверского монастыря в Донецке. Артист и адвокат везли гуманитарную помощь для местных жителей. Кроме того, журналист выложил видео, которое снял Астахов во время обстрела. Однако подробности произошедшего пока остались неизвестны.
https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Павел Астахов, Борис Корчевников, Донбасс, Донецк
Джанго и Павел Астахов попали под обстрел в Донецке
Певец Джанго и адвокат Павел Астахов попали под минометный обстрел в Донецке