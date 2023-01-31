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В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023
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В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей
В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023
В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей
Медикам в Тюмени в понедельник вечером пришлось дважды за полчаса оказывать помощь пешеходу, на которого сначала наехал автомобиль Renault, а через 35 минут... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:15
2023-01-31T11:15
дтп
происшествия
авто
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Медикам в Тюмени в понедельник вечером пришлось дважды за полчаса оказывать помощь пешеходу, на которого сначала наехал автомобиль Renault, а через 35 минут сбил Mitsubishi, в обоих случаях мужчина пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода. После второго случая мужчину госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как средней степени тяжести. "Вчера вечером за 35 минут молодой человек 26 лет переходил дорогу на улице Республики, 189, вне пешеходного перехода месте и был сбит автомобилем Renault. Его доставили во вторую областную больницу. Затем он переходил дорогу, тоже в неположенном месте, на улице Мельникайте, 75, напротив больницы, и сбит автомобилем Mitsubishi. Сейчас госпитализирован с различными повреждениями", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области. В департаменте здравоохранения региона РИА Новости пояснили, что вызов на место первого ДТП поступил 30 января в 21:36, бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21:40. После осмотра и оказания помощи пациент отказался от госпитализации, а "через пару минут" был зафиксирован повторный вызов. Пациент доставлен в приемное отделение ОКБ № 2, далее переведен в профильное отделение. Обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий выясняются.
https://ria.ru/20230130/dtp-1848472705.html
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дтп, происшествия, авто, тюмень, тюменская область, россия
ДТП, Происшествия, Авто, Тюмень, Тюменская область, Россия
11:15 31.01.2023
 
В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей

В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса машин, пересекая дорогу вне перехода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Медикам в Тюмени в понедельник вечером пришлось дважды за полчаса оказывать помощь пешеходу, на которого сначала наехал автомобиль Renault, а через 35 минут сбил Mitsubishi, в обоих случаях мужчина пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода.
После второго случая мужчину госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как средней степени тяжести.
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"Вчера вечером за 35 минут молодой человек 26 лет переходил дорогу на улице Республики, 189, вне пешеходного перехода месте и был сбит автомобилем Renault. Его доставили во вторую областную больницу. Затем он переходил дорогу, тоже в неположенном месте, на улице Мельникайте, 75, напротив больницы, и сбит автомобилем Mitsubishi. Сейчас госпитализирован с различными повреждениями", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области.
В департаменте здравоохранения региона РИА Новости пояснили, что вызов на место первого ДТП поступил 30 января в 21:36, бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21:40. После осмотра и оказания помощи пациент отказался от госпитализации, а "через пару минут" был зафиксирован повторный вызов. Пациент доставлен в приемное отделение ОКБ № 2, далее переведен в профильное отделение.
Обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий выясняются.
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