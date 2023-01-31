https://ria.ru/20230131/dtp-1848606605.html

В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей

В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023

В Тюмени пешеход дважды за полчаса попал под колеса автомобилей

Медикам в Тюмени в понедельник вечером пришлось дважды за полчаса оказывать помощь пешеходу, на которого сначала наехал автомобиль Renault, а через 35 минут... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:15

2023-01-31T11:15

2023-01-31T11:15

дтп

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ТЮМЕНЬ, 31 янв – РИА Новости. Медикам в Тюмени в понедельник вечером пришлось дважды за полчаса оказывать помощь пешеходу, на которого сначала наехал автомобиль Renault, а через 35 минут сбил Mitsubishi, в обоих случаях мужчина пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода. После второго случая мужчину госпитализировали с различными травмами, состояние оценивается как средней степени тяжести. "Вчера вечером за 35 минут молодой человек 26 лет переходил дорогу на улице Республики, 189, вне пешеходного перехода месте и был сбит автомобилем Renault. Его доставили во вторую областную больницу. Затем он переходил дорогу, тоже в неположенном месте, на улице Мельникайте, 75, напротив больницы, и сбит автомобилем Mitsubishi. Сейчас госпитализирован с различными повреждениями", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области. В департаменте здравоохранения региона РИА Новости пояснили, что вызов на место первого ДТП поступил 30 января в 21:36, бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21:40. После осмотра и оказания помощи пациент отказался от госпитализации, а "через пару минут" был зафиксирован повторный вызов. Пациент доставлен в приемное отделение ОКБ № 2, далее переведен в профильное отделение. Обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий выясняются.

https://ria.ru/20230130/dtp-1848472705.html

https://ria.ru/20230130/krasnodar-1848286981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, тюмень, тюменская область, россия