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Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3
Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023
Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3
США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полной имплементации СНВ-3, заявил Госдепартамент, вынеся определение о несоблюдении Россией... РИА Новости, 01.02.2023
2023-01-31T20:53
2023-01-31T20:53
2023-02-01T01:25
сша
россия
государственный департамент сша
сергей рябков
москва
договор снв-3
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полной имплементации СНВ-3, заявил Госдепартамент, вынеся определение о несоблюдении Россией единственного остающегося в силе двустороннего режима контроля над стратегическими вооружениями."Договор СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности США. Он продолжает ограничивать российские стратегические ядерные силы и обеспечивает возможности их оценки, которых в противном случае мы бы не имели", - сказано в документе.В ежегодном уведомлении конгрессу американское внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в препятствовании инспекциям на своей территории и отказе созвать двустороннюю консультативную комиссию. При этом Госдеп утверждает, что сам Вашингтон не чинит препятствий российским инспекциям в рамках договора СНВ-3 и ждет от России взаимности.России для выполнения своих обязательств "необходимо разрешить инспекционную деятельность на своей территории, как это было на протяжении многих лет, и провести встречу в рамках сессии двусторонней консультативной комиссии", добавили в Госдепартаменте.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.
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сша, россия, государственный департамент сша, сергей рябков, москва, договор снв-3
США, Россия, Государственный департамент США, Сергей Рябков, Москва, Договор СНВ-3
20:53 31.01.2023 (обновлено: 01:25 01.02.2023)
Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3
Госдеп США выразил готовность к диалогу с Россией по договору СНВ-3
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полной имплементации СНВ-3, заявил Госдепартамент, вынеся определение о несоблюдении Россией единственного остающегося в силе двустороннего режима контроля над стратегическими вооружениями.
"Договор СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности США. Он продолжает ограничивать российские стратегические ядерные силы и обеспечивает возможности их оценки, которых в противном случае мы бы не имели", - сказано в документе.
В ежегодном уведомлении конгрессу американское внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в препятствовании инспекциям на своей территории и отказе созвать двустороннюю консультативную комиссию. При этом Госдеп утверждает, что сам Вашингтон не чинит препятствий российским инспекциям в рамках договора СНВ-3 и ждет от России взаимности.
"Нет ничего, что мешало бы российским инспекторам приехать в США и провести инспекции", - заверил Госдепартамент.
России для выполнения своих обязательств "необходимо разрешить инспекционную деятельность на своей территории, как это было на протяжении многих лет, и провести встречу в рамках сессии двусторонней консультативной комиссии", добавили в Госдепартаменте.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы
, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.