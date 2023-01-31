https://ria.ru/20230131/dsnv-3-1848800392.html

Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3

Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3 - РИА Новости, 01.02.2023

Госдеп утверждает, что не создает помех российским инспекциям по ДСНВ-3

США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полной имплементации СНВ-3, заявил Госдепартамент, вынеся определение о несоблюдении Россией... РИА Новости, 01.02.2023

2023-01-31T20:53

2023-01-31T20:53

2023-02-01T01:25

сша

россия

государственный департамент сша

сергей рябков

москва

договор снв-3

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией для полной имплементации СНВ-3, заявил Госдепартамент, вынеся определение о несоблюдении Россией единственного остающегося в силе двустороннего режима контроля над стратегическими вооружениями."Договор СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности США. Он продолжает ограничивать российские стратегические ядерные силы и обеспечивает возможности их оценки, которых в противном случае мы бы не имели", - сказано в документе.В ежегодном уведомлении конгрессу американское внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в препятствовании инспекциям на своей территории и отказе созвать двустороннюю консультативную комиссию. При этом Госдеп утверждает, что сам Вашингтон не чинит препятствий российским инспекциям в рамках договора СНВ-3 и ждет от России взаимности.России для выполнения своих обязательств "необходимо разрешить инспекционную деятельность на своей территории, как это было на протяжении многих лет, и провести встречу в рамках сессии двусторонней консультативной комиссии", добавили в Госдепартаменте.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности, добавил замминистра.

https://ria.ru/20230130/dsnv-1848305489.html

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сша, россия, государственный департамент сша, сергей рябков, москва, договор снв-3