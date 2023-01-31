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Депутат Слуцкий рассказал о нарушениях Вашингтоном договора СНВ-3 - РИА Новости, 31.01.2023
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Депутат Слуцкий рассказал о нарушениях Вашингтоном договора СНВ-3
Депутат Слуцкий рассказал о нарушениях Вашингтоном договора СНВ-3 - РИА Новости, 31.01.2023
Депутат Слуцкий рассказал о нарушениях Вашингтоном договора СНВ-3
США сами откровенно нарушают договор СНВ-3, РФ не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно Вашингтон объявил РФ тотальную гибридную войну,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:45
2023-01-31T22:07
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
леонид слуцкий (политик)
договор снв-3
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США сами откровенно нарушают договор СНВ-3, РФ не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно Вашингтон объявил РФ тотальную гибридную войну, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за "блокирования" американских инспекций, сообщила WSJ со ссылкой на доклад."США сами откровенно нарушают СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. И не Вашингтону здесь в чем-то обвинять Россию. Мы не отказывались от контроля над вооружениями, но это именно Соединённые Штаты объявили России тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения", - сообщил Слуцкий.Также он отметил, что именно США в рамках договора СНВ-3 "откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения"."Как уже заявляли в МИД, мы никого в рамках СНВ-3 силой не держим, но безусловно будем сожалеть, если Вашингтон решит снова в одностороннем порядке и под надуманным предлогом разрушить договор", - отметил он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, леонид слуцкий (политик), договор снв-3
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Леонид Слуцкий (политик), Договор СНВ-3
21:45 31.01.2023 (обновлено: 22:07 31.01.2023)
 
Депутат Слуцкий рассказал о нарушениях Вашингтоном договора СНВ-3

Депутат Слуцкий: США нарушают СНВ-3, именно Вашингтон объявил России тотальную войну

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США сами откровенно нарушают договор СНВ-3, РФ не отказывалась от контроля над вооружениями, но это именно Вашингтон объявил РФ тотальную гибридную войну, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за "блокирования" американских инспекций, сообщила WSJ со ссылкой на доклад.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:17
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
"США сами откровенно нарушают СНВ-3, начиная с преамбулы договора в части неделимости безопасности. И не Вашингтону здесь в чем-то обвинять Россию. Мы не отказывались от контроля над вооружениями, но это именно Соединённые Штаты объявили России тотальную гибридную войну и делают ставку на нанесение нашей стране стратегического поражения", - сообщил Слуцкий.
Также он отметил, что именно США в рамках договора СНВ-3 "откровенно злоупотребляют, выводя из-под зачета якобы переоборудованные стратегические наступательные вооружения".
"Как уже заявляли в МИД, мы никого в рамках СНВ-3 силой не держим, но безусловно будем сожалеть, если Вашингтон решит снова в одностороннем порядке и под надуманным предлогом разрушить договор", - отметил он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Договор СНВ-3
 
 
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