https://ria.ru/20230131/dsnv-1848810334.html

В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ

В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ - РИА Новости, 31.01.2023

В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ

Россия опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения, и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:39

2023-01-31T21:39

2023-01-31T21:39

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россия

сша

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олег морозов

сергей рябков

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения, и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует толковать так, как это выгодно России, в том числе "блокировать" инспекции, если это необходимо, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Wall Street Journal во вторник сообщил, что госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций. "В случае с ДСНВ надо исходить из того, что по качеству этого вида оружия мы на полшага впереди. Поэтому действовать надо по-американски, то есть толковать договор так, как это нам надо: если нам выгодно блокировать инспекции - надо это делать. Безопасность первична", — сказал он. По его словам, разрушать договоры, а после обвинять в этом Россию — "любимая американская забава последних лет". Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

https://ria.ru/20230130/dsnv-1848305489.html

https://ria.ru/20221207/dsnv-1837043391.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, москва, олег морозов, сергей рябков, госдума рф, единая россия