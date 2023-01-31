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В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ
В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ - РИА Новости, 31.01.2023
В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ
Россия опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения, и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T21:39
2023-01-31T21:39
2023-01-31T21:39
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения, и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует толковать так, как это выгодно России, в том числе "блокировать" инспекции, если это необходимо, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Wall Street Journal во вторник сообщил, что госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций. "В случае с ДСНВ надо исходить из того, что по качеству этого вида оружия мы на полшага впереди. Поэтому действовать надо по-американски, то есть толковать договор так, как это нам надо: если нам выгодно блокировать инспекции - надо это делать. Безопасность первична", — сказал он. По его словам, разрушать договоры, а после обвинять в этом Россию — "любимая американская забава последних лет". Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
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в мире, россия, сша, москва, олег морозов, сергей рябков, госдума рф, единая россия
В мире, Россия, США, Москва, Олег Морозов, Сергей Рябков, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме ответили на обвинения США в нарушении ДСНВ
Депутат Госдумы Морозов: Россия может толковать ДСНВ как ей это выгодно
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия опережает другие страны в вопросе стратегического наступательного вооружения, и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует толковать так, как это выгодно России, в том числе "блокировать" инспекции, если это необходимо, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Wall Street Journal во вторник сообщил, что госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций.
"В случае с ДСНВ надо исходить из того, что по качеству этого вида оружия мы на полшага впереди. Поэтому действовать надо по-американски, то есть толковать договор так, как это нам надо: если нам выгодно блокировать инспекции - надо это делать. Безопасность первична", — сказал он.
По его словам, разрушать договоры, а после обвинять в этом Россию — "любимая американская забава последних лет".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы
, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.