https://ria.ru/20230131/dsnv-1848793489.html

США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций

США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций - РИА Новости, 31.01.2023

США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций

Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций, сообщило издание... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T20:19

2023-01-31T20:19

2023-01-31T21:36

сша

россия

в мире

москва

сергей рябков

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.Определение о "несоблюдении", по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашения вступило в силу.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.

https://ria.ru/20230130/dsnv-1848305489.html

сша

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, в мире, москва, сергей рябков, государственный департамент сша