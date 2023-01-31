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США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций - РИА Новости, 31.01.2023
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США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций
США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций - РИА Новости, 31.01.2023
США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций
Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций, сообщило издание... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T20:19
2023-01-31T21:36
сша
россия
в мире
москва
сергей рябков
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.Определение о "несоблюдении", по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашения вступило в силу.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.
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сша, россия, в мире, москва, сергей рябков, государственный департамент сша
США, Россия, В мире, Москва, Сергей Рябков, Государственный департамент США
20:19 31.01.2023 (обновлено: 21:36 31.01.2023)
 
США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций

WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ из-за блокирования инспекций

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
"Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия", - цитирует газета доклад госдепартамента.
Определение о "несоблюдении", по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашения вступило в силу.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:17
Рябков заявил о приверженности России ДСНВ
 
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