20:19 31.01.2023 (обновлено: 21:36 31.01.2023)
США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций
WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ из-за блокирования инспекций
© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 "блокирование" Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
"Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия", - цитирует газета доклад госдепартамента.
Определение о "несоблюдении", по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашения вступило в силу.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением, и такие переговоры должны состоятся в ближайшее время, потому что его остается мало, и, если договор СНВ-3 не успеют заменить новым, мир ждут негативные последствия.
30 января, 08:17Рябков заявил о приверженности России ДСНВ