https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
Президент России Владимир Путин поручил до первого сентября проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:39
2023-01-31T14:39
2023-01-31T14:39
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до первого сентября проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями... проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем. Срок - 1 сентября 2023 года", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20230131/robototekhnika-1848676581.html
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россия, владимир путин
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с авиационными дронами