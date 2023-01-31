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Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
Президент России Владимир Путин поручил до первого сентября проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:39
2023-01-31T14:39
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до первого сентября проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями... проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем. Срок - 1 сентября 2023 года", - говорится в поручении.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
14:39 31.01.2023
 
Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами

Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с авиационными дронами

© Фото : ОАКЛетный образец ударного беспилотника С-70 "Охотник"
Летный образец ударного беспилотника С-70 Охотник - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : ОАК
Летный образец ударного беспилотника С-70 "Охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до первого сентября проработать вопрос о расширении перечня территорий для экспериментов с применением авиационных беспилотников, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и иными заинтересованными организациями... проработать вопрос о расширении перечня территорий, на которых проводятся эксперименты с применением беспилотных авиационных систем. Срок - 1 сентября 2023 года", - говорится в поручении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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