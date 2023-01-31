https://ria.ru/20230131/dron-1848773399.html
Эксперт рассказал, что помогло российскому бойцу поймать дрон голыми руками
Эксперт рассказал, что помогло российскому бойцу поймать дрон голыми руками - РИА Новости, 31.01.2023
Эксперт рассказал, что помогло российскому бойцу поймать дрон голыми руками
Эпизод с поимкой российским военным вражеского дрона голыми руками демонстрирует пример легендарной солдатской смекалки, заявил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:47
2023-01-31T18:47
2023-01-31T19:34
специальная военная операция на украине
алексей леонков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эпизод с поимкой российским военным вражеского дрона голыми руками демонстрирует пример легендарной солдатской смекалки, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Во вторник в социальных сетях появилась видеозапись, на которой российский военнослужащий ловит руками, предположительно, квадрокоптер противника. В описании к ролику говорится, что боец увернулся от гранаты и сломал украинский дрон голыми руками. "Хотя вопросов больше, чем ответов, вполне допускаю, что произошел неординарный эпизод боевых действий. Уникальность события в том, что оно не входит в учебники по тактике и стратегии, это сочетание случая и солдатской смекалки", — считает специалист.Он напомнил, что раньше, например, попытки сбивать БПЛА стрелковым оружием считались бесполезными, но практика спецоперации доказала обратное. "Это все равно что случай с захватом немецкого танка поваром с помощью топора в годы Великой Отечественной войны (подвиг советского офицера Ивана Середы, который в августе 1941 года захватил немецкий танк, будучи вооруженным только винтовкой и топором. — Прим. ред.)", — отметил Леонков.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
https://ria.ru/20230130/tankist-1848305148.html
https://ria.ru/20221109/soldat-1830204360.html
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алексей леонков, вооруженные силы рф, россия, украина, владимир путин, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Алексей Леонков, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Владимир Путин, Донбасс
18:47 31.01.2023 (обновлено: 19:34 31.01.2023)
Эксперт рассказал, что помогло российскому бойцу поймать дрон голыми руками
Эксперт Леонков объяснил поимку российским бойцом дрона голыми руками солдатской смекалкой
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Эпизод с поимкой российским военным вражеского дрона голыми руками демонстрирует пример легендарной солдатской смекалки, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Во вторник в социальных сетях появилась видеозапись, на которой российский военнослужащий ловит руками, предположительно, квадрокоптер противника. В описании к ролику говорится, что боец увернулся от гранаты и сломал украинский дрон голыми руками.
"Хотя вопросов больше, чем ответов, вполне допускаю, что произошел неординарный эпизод боевых действий. Уникальность события в том, что оно не входит в учебники по тактике и стратегии, это сочетание случая и солдатской смекалки", — считает специалист.
Он напомнил, что раньше, например, попытки сбивать БПЛА стрелковым оружием считались бесполезными, но практика спецоперации доказала обратное.
"Это все равно что случай с захватом немецкого танка поваром с помощью топора в годы Великой Отечественной войны (подвиг советского офицера Ивана Середы, который в августе 1941 года захватил немецкий танк, будучи вооруженным только винтовкой и топором. — Прим. ред.)", — отметил Леонков.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине
. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.