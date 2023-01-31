https://ria.ru/20230131/dosmotr-1848684378.html

В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин - РИА Новости, 31.01.2023

В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов РФ, на территории которых установлен... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:42

2023-01-31T14:42

2023-01-31T14:45

россия

специальная военная операция на украине

севастополь

краснодарский край

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов РФ, на территории которых установлен желтый уровень террористической опасности, следует из опубликованного во вторник на портале правовой информации указа.Документ вносит изменения в указ президента от 14 июня 2012 года "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и в порядок, утвержденный этим указом. В частности, дополнен абзацем подпункт "б" (о высоком "желтом" уровне террористической опасности) пункта 9 порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства."... дополнить абзацем следующего содержания: "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", - сказано в документе.В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Досмотр транспорта с применением технических средств раньше был прописан только при красном уровне угрозы.Сейчас желтый уровень установлен в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, в Белгородской, Брянской и Курской областях.Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

севастополь

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, севастополь, краснодарский край, владимир путин