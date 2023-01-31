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В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/dosmotr-1848684378.html
В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин
В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин - РИА Новости, 31.01.2023
В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин
Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов РФ, на территории которых установлен... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:42
2023-01-31T14:45
россия
специальная военная операция на украине
севастополь
краснодарский край
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов РФ, на территории которых установлен желтый уровень террористической опасности, следует из опубликованного во вторник на портале правовой информации указа.Документ вносит изменения в указ президента от 14 июня 2012 года "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и в порядок, утвержденный этим указом. В частности, дополнен абзацем подпункт "б" (о высоком "желтом" уровне террористической опасности) пункта 9 порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства."... дополнить абзацем следующего содержания: "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", - сказано в документе.В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Досмотр транспорта с применением технических средств раньше был прописан только при красном уровне угрозы.Сейчас желтый уровень установлен в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, в Белгородской, Брянской и Курской областях.Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html
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россия, севастополь, краснодарский край, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Краснодарский край, Владимир Путин
14:42 31.01.2023 (обновлено: 14:45 31.01.2023)
 
В регионах с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

В регионах с установленным желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкДосмотр грузовых автомобилей
Досмотр грузовых автомобилей - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Досмотр грузовых автомобилей . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов РФ, на территории которых установлен желтый уровень террористической опасности, следует из опубликованного во вторник на портале правовой информации указа.
Документ вносит изменения в указ президента от 14 июня 2012 года "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" и в порядок, утвержденный этим указом. В частности, дополнен абзацем подпункт "б" (о высоком "желтом" уровне террористической опасности) пункта 9 порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
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Путин поручил расширить перечень территорий для экспериментов с дронами
"... дополнить абзацем следующего содержания: "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", - сказано в документе.
В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый), критический (красный). Досмотр транспорта с применением технических средств раньше был прописан только при красном уровне угрозы.
Сейчас желтый уровень установлен в Севастополе, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Желтый уровень подразумевает под собой усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольКраснодарский крайВладимир Путин
 
 
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