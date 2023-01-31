https://ria.ru/20230131/donetsk-1848824785.html
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.01.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 23.15 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T23:36
2023-01-31T23:36
2023-01-31T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
сцкк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска в 23.15 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка