https://ria.ru/20230131/donetsk-1848824785.html

ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.01.2023

ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 23.15 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T23:36

2023-01-31T23:36

2023-01-31T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

сцкк

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска в 23.15 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.15 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, донецк, сцкк, донецкая народная республика, нато