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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 31.01.2023
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах с акцентом на важность реализации комплекса трехсторонних... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:11
2023-01-31T17:11
2023-01-31T17:11
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
россия
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах с акцентом на важность реализации комплекса трехсторонних договоренностей, сообщается в пресс-службе Кремля. "По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении. Также отмечается, что лидеры России и Армении затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20230111/mirotvortsy-1844087099.html
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нагорный карабах, россия, армения, никол пашинян, владимир путин
Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин и Пашинян отметили важность реализации договоренностей по Нагорному Карабаху