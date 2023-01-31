https://ria.ru/20230131/dogovorennosti-1848739063.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 31.01.2023

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах с акцентом на важность реализации комплекса трехсторонних... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:11

2023-01-31T17:11

2023-01-31T17:11

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

россия

армения

никол пашинян

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили Нагорный Карабах с акцентом на важность реализации комплекса трехсторонних договоренностей, сообщается в пресс-службе Кремля. "По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении. Также отмечается, что лидеры России и Армении затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

https://ria.ru/20230111/mirotvortsy-1844087099.html

нагорный карабах

россия

армения

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нагорный карабах, россия, армения, никол пашинян, владимир путин