Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на спецоперацию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине.
"Особый вклад в их подготовку вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Благодаря этому наши добровольцы получают не только прекрасную военную подготовку, но и все необходимое: полные комплекты боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, комплекты одежды, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
На видео, опубликованном главой региона, спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил добровольцам о правилах военного времени, как "беспрекословное подчинение командованию, запрет на чужое имущество, честь человека". На видео также один из добровольцев рассказывает о том, что энергетика Чечни "заряжена патриотизмом".
"В Чеченскую республику, когда ты приезжаешь – вся земля пропитана духом патриотизма, конечно, я мечтаю о том, чтобы так было во всей России, чтобы это чувствовалось", - сказал боец.
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