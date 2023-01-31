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Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/dobrovoltsy-1848670501.html
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 31.01.2023
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:11
2023-01-31T14:11
специальная военная операция на украине
общество
россия
гудермес
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. "Особый вклад в их подготовку вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Благодаря этому наши добровольцы получают не только прекрасную военную подготовку, но и все необходимое: полные комплекты боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, комплекты одежды, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. На видео, опубликованном главой региона, спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил добровольцам о правилах военного времени, как "беспрекословное подчинение командованию, запрет на чужое имущество, честь человека". На видео также один из добровольцев рассказывает о том, что энергетика Чечни "заряжена патриотизмом". "В Чеченскую республику, когда ты приезжаешь – вся земля пропитана духом патриотизма, конечно, я мечтаю о том, чтобы так было во всей России, чтобы это чувствовалось", - сказал боец.
https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html
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общество, россия, гудермес, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Гудермес, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:11 31.01.2023
 
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на спецоперацию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине.
"Особый вклад в их подготовку вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Благодаря этому наши добровольцы получают не только прекрасную военную подготовку, но и все необходимое: полные комплекты боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, комплекты одежды, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
На видео, опубликованном главой региона, спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил добровольцам о правилах военного времени, как "беспрекословное подчинение командованию, запрет на чужое имущество, честь человека". На видео также один из добровольцев рассказывает о том, что энергетика Чечни "заряжена патриотизмом".
"В Чеченскую республику, когда ты приезжаешь – вся земля пропитана духом патриотизма, конечно, я мечтаю о том, чтобы так было во всей России, чтобы это чувствовалось", - сказал боец.
Инструктора на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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"Моральный дух важнее умений". Как готовят добровольцев на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияГудермесЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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