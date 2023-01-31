https://ria.ru/20230131/dobrovoltsy-1848670501.html

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию - РИА Новости, 31.01.2023

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась на спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:11

2023-01-31T14:11

2023-01-31T14:11

специальная военная операция на украине

общество

россия

гудермес

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 31 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. "Особый вклад в их подготовку вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Благодаря этому наши добровольцы получают не только прекрасную военную подготовку, но и все необходимое: полные комплекты боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, комплекты одежды, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. На видео, опубликованном главой региона, спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил добровольцам о правилах военного времени, как "беспрекословное подчинение командованию, запрет на чужое имущество, честь человека". На видео также один из добровольцев рассказывает о том, что энергетика Чечни "заряжена патриотизмом". "В Чеченскую республику, когда ты приезжаешь – вся земля пропитана духом патриотизма, конечно, я мечтаю о том, чтобы так было во всей России, чтобы это чувствовалось", - сказал боец.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

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гудермес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, гудермес, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр