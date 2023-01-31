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Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине - РИА Новости, 31.01.2023
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Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине
Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине - РИА Новости, 31.01.2023
Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:34
2023-01-31T19:34
украина
денис шмыгаль
в мире
сша
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики. "Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова поддержать украинский бизнес. Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 миллионов долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до 1 миллиарда долларов на поддержку украинской экономики", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, стороны также обсудили инструменты для привлечения инвестиций и вопрос запуска фондового рынка на Украине. Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.
https://ria.ru/20230130/bezumie-1848534223.html
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украина, денис шмыгаль, в мире, сша
Украина, Денис Шмыгаль, В мире, США
19:34 31.01.2023
 
Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине

Премьер Украины Шмыгаль: американская DFC выделит до миллиарда долларов на поддержку Киева

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики.
"Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова поддержать украинский бизнес. Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 миллионов долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до 1 миллиарда долларов на поддержку украинской экономики", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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По его словам, стороны также обсудили инструменты для привлечения инвестиций и вопрос запуска фондового рынка на Украине.
Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.
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