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Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине

Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине - РИА Новости, 31.01.2023

Американская корпорация DFC выделит до миллиарда долларов на помощь Украине

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:34

2023-01-31T19:34

2023-01-31T19:34

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) намерена "мобилизовать" до одного миллиарда долларов на поддержку украинской экономики. "Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) готова поддержать украинский бизнес. Сегодня директор DFC Скотт Нейтан на нашей встрече сообщил, что корпорация в этом году привлечет 250 миллионов долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса. В целом DFC планирует мобилизовать до 1 миллиарда долларов на поддержку украинской экономики", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, стороны также обсудили инструменты для привлечения инвестиций и вопрос запуска фондового рынка на Украине. Глава национального банка Украины Андрей Пышный ранее заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

https://ria.ru/20230130/bezumie-1848534223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, денис шмыгаль, в мире, сша