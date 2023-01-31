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В Екатеринбурге СК завел дело после смерти воспитанницы детского сада - РИА Новости, 31.01.2023
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В Екатеринбурге СК завел дело после смерти воспитанницы детского сада
В Екатеринбурге СК завел дело после смерти воспитанницы детского сада - РИА Новости, 31.01.2023
В Екатеринбурге СК завел дело после смерти воспитанницы детского сада
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетней девочки, получившей травму при катании с горки в детском саду... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:46
2023-01-31T15:46
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетней девочки, получившей травму при катании с горки в детском саду Екатеринбурга, сообщили в СУСК РФ по Свердловской области. "Стало известно, что пострадавшая девочка скончалась... Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, 25 января в детском саду Екатеринбурга во время дневной прогулки при катании с горки травмировалась трехлетняя девочка – она застряла в ограждении, и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за конструкцию. По уточнению областной прокуратуры, инцидент произошел в муниципальном детском саду №180, где при общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие воспитанницы. "Была вызвана скорая помощь, прибывшая на место бригада доставила девочку в больницу, в настоящий момент поступила информация о ее смерти", – добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230131/petarda-1848705818.html
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екатеринбург
россия
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:46 31.01.2023
 
В Екатеринбурге СК завел дело после смерти воспитанницы детского сада

В Екатеринбурге СК завел дело после гибели девочки после катания с горки в детском саду

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели трехлетней девочки, получившей травму при катании с горки в детском саду Екатеринбурга, сообщили в СУСК РФ по Свердловской области.
"Стало известно, что пострадавшая девочка скончалась... Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, 25 января в детском саду Екатеринбурга во время дневной прогулки при катании с горки травмировалась трехлетняя девочка – она застряла в ограждении, и, пытаясь освободиться, зацепилась шарфом за конструкцию.
По уточнению областной прокуратуры, инцидент произошел в муниципальном детском саду №180, где при общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие воспитанницы. "Была вызвана скорая помощь, прибывшая на место бригада доставила девочку в больницу, в настоящий момент поступила информация о ее смерти", – добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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