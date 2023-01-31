https://ria.ru/20230131/delo-1848749395.html

В Подмосковье завели дело после гибели семилетней девочки

В Подмосковье завели дело после гибели семилетней девочки - РИА Новости, 31.01.2023

В Подмосковье завели дело после гибели семилетней девочки

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оставлении в опасности возбуждено в Подмосковье после гибели семилетней девочки, провалившейся под... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:33

2023-01-31T17:33

2023-01-31T17:33

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

дети

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оставлении в опасности возбуждено в Подмосковье после гибели семилетней девочки, провалившейся под лед, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ рассказали РИА Новости, что спасатели обнаружили тело семилетней девочки, провалившейся под лед на реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области. Сообщение об исчезновении ребенка поступило во второй половине дня 29 января. Спасатели выяснили, что, скорее всего, девочка провалилась под лед, и в понедельник начали поиски с привлечением водолазов. "Семилетняя девочка, одна, без сопровождения взрослых ушла в гости к подруге, а затем на обратном пути, выйдя на покрытую льдом поверхность реки Клязьма, провалилась. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109, статья 125 УК РФ) (причинение смерти по неосторожности; оставление в опасности - ред.)", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, изучены осмотр видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрошены свидетели. Следователи призвали взрослых не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра, а также рассказывать об опасности выхода на непрочный лед и играх на нем. Как добавляется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, прокуроры проверяют полноту мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также в ходе проверки будут оценены действия близких ребенка.

https://ria.ru/20230124/izbienie-1847060531.html

https://ria.ru/20230131/detsad-1848710911.html

московская область (подмосковье)

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, дети