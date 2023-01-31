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Путин рекомендовал ускорить рассмотрение проекта об обезличивании данных - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин рекомендовал ускорить рассмотрение проекта об обезличивании данных
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение проекта об обезличивании данных - РИА Новости, 31.01.2023
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение проекта об обезличивании данных
Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе ускорить рассмотрение законопроекта, устанавливающего порядок обезличивания персональных... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:02
2023-01-31T15:11
общество
россия
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе ускорить рассмотрение законопроекта, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - 15 июля 2023 года, ответственный за исполнение - председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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общество, россия, госдума рф, владимир путин
Общество, Россия, Госдума РФ, Владимир Путин
15:02 31.01.2023 (обновлено: 15:11 31.01.2023)
 
Путин рекомендовал ускорить рассмотрение проекта об обезличивании данных

Путин рекомендовал ГД ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе ускорить рассмотрение законопроекта, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 15 июля 2023 года, ответственный за исполнение - председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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