https://ria.ru/20230131/daniya-1848549100.html

Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем

Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем - РИА Новости, 31.01.2023

Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу, что Украине будут... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:02

2023-01-31T00:02

2023-01-31T00:02

специальная военная операция на украине

в мире

дания

россия

украина

метте фредериксен

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу, что Украине будут переданы 19 новых артиллерийских систем. В понедельник Зеленский и Фредериксен посетили в Николаеве разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом, морской торговый порт, а также индивидуальный тепловой пункт. По словам Зеленского, в ходе встречи с премьером Дании детально обсуждались оборонные потребности Украины "усиления противовоздушной и противокорабельной обороны, а также увеличения поставок гаубиц". "Дания вас будет поддерживать столько, сколько потребуется. Мы вас будем поддерживать оружием, тренировками, гуманитарной поддержкой, реконструкцией, наша цель – оставаться одним из наибольших доноров. Мы решили отдать вам все 19 новых артиллерийских систем", - отметила в свою очередь Фредериксен, выразив уверенность, что сотрудничество продолжится и на уровне инвестиций датских компаний в восстановление Украины. Зеленский также вручил гостье Орден "Княгини Ольги" I степени за поддержку и сотрудничество с Украиной. Дания взяла своеобразное шефство над восстановлением Николаева. Так, власти Дании уже передали украинскому городу системы очистки воды, в планах также адресные программы помощи и участие в восстановлении разрушенных во время обстрелов объектов инфраструктуры. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230130/spetsoperatsiya-1848546660.html

https://ria.ru/20230130/samolety-1848534071.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дания, россия, украина, метте фредериксен, владимир зеленский, сергей лавров, нато