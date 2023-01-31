https://ria.ru/20230131/chp-1848783225.html
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней - РИА Новости, 31.01.2023
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней
Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
в мире
молдавия
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 31янв – РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица, которая является председателем Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС). Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали. "В рамках заседания комиссия рекомендовала продлить режим ЧП на 60 дней. Запрос будет представлен на утверждение исполнительной власти, а затем будет рассмотрен на парламентской сессии", - заявила Гаврилица по итогам заседания КЧС, отмечается на официальном сайте правительства. Вопрос о продлении режима ЧП будет рассмотрен на заседании правительства в среду.
https://ria.ru/20230129/shantazh-1848248825.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Наталья Гаврилица
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней
Гаврилица: правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП еще на 60 дней