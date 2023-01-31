Рейтинг@Mail.ru
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/chp-1848783225.html
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней - РИА Новости, 31.01.2023
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней
Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T19:20
2023-01-31T19:20
в мире
молдавия
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 31янв – РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица, которая является председателем Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС). Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали. "В рамках заседания комиссия рекомендовала продлить режим ЧП на 60 дней. Запрос будет представлен на утверждение исполнительной власти, а затем будет рассмотрен на парламентской сессии", - заявила Гаврилица по итогам заседания КЧС, отмечается на официальном сайте правительства. Вопрос о продлении режима ЧП будет рассмотрен на заседании правительства в среду.
https://ria.ru/20230129/shantazh-1848248825.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, наталья гаврилица
В мире, Молдавия, Наталья Гаврилица
19:20 31.01.2023
 
Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней

Гаврилица: правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП еще на 60 дней

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31янв – РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица, которая является председателем Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС).
Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали.
"В рамках заседания комиссия рекомендовала продлить режим ЧП на 60 дней. Запрос будет представлен на утверждение исполнительной власти, а затем будет рассмотрен на парламентской сессии", - заявила Гаврилица по итогам заседания КЧС, отмечается на официальном сайте правительства.
Вопрос о продлении режима ЧП будет рассмотрен на заседании правительства в среду.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 18:11
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в политическом шантаже
 
В миреМолдавияНаталья Гаврилица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала