https://ria.ru/20230131/chp-1848783225.html

Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней

Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней - РИА Новости, 31.01.2023

Правительство Молдавии предложит парламенту продлить режим ЧП на 60 дней

Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T19:20

2023-01-31T19:20

2023-01-31T19:20

в мире

молдавия

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 31янв – РИА Новости. Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 60 дней, такое решение озвучила в среду премьер-министр страны Наталья Гаврилица, которая является председателем Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС). Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля, затем его неоднократно продлевали. "В рамках заседания комиссия рекомендовала продлить режим ЧП на 60 дней. Запрос будет представлен на утверждение исполнительной власти, а затем будет рассмотрен на парламентской сессии", - заявила Гаврилица по итогам заседания КЧС, отмечается на официальном сайте правительства. Вопрос о продлении режима ЧП будет рассмотрен на заседании правительства в среду.

https://ria.ru/20230129/shantazh-1848248825.html

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в мире, молдавия, наталья гаврилица