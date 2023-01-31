https://ria.ru/20230131/caesar-1848752424.html

Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR

Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR - РИА Новости, 31.01.2023

Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR

Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил во вторник министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:40

2023-01-31T17:40

2023-01-31T17:52

специальная военная операция на украине

франция

украина

в мире

себастьян лекорню

алексей резников

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил во вторник министр обороны страны Себастьян Лекорню.Во вторник в Париж прибыл с визитом глава Минобороны Украины Алексей Резников. "В свете нашей беседы с министром (обороны Украины) и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже.Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, украина, в мире, себастьян лекорню, алексей резников, ситуация в днр и лнр