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Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/caesar-1848752424.html
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR - РИА Новости, 31.01.2023
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR
Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил во вторник министр обороны страны Себастьян Лекорню. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:40
2023-01-31T17:52
специальная военная операция на украине
франция
украина
в мире
себастьян лекорню
алексей резников
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил во вторник министр обороны страны Себастьян Лекорню.Во вторник в Париж прибыл с визитом глава Минобороны Украины Алексей Резников. "В свете нашей беседы с министром (обороны Украины) и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже.Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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франция, украина, в мире, себастьян лекорню, алексей резников, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Франция, Украина, В мире, Себастьян Лекорню, Алексей Резников, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:40 31.01.2023 (обновлено: 17:52 31.01.2023)
 
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR

Министр обороны Франции Лекорню пообещал направить Украине еще 12 гаубиц CAESAR

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega / Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR, заявил во вторник министр обороны страны Себастьян Лекорню.
Во вторник в Париж прибыл с визитом глава Минобороны Украины Алексей Резников. "В свете нашей беседы с министром (обороны Украины) и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR", - сказал Лекорню на совместной пресс-конференции с Резниковым в Париже.
Как отмечали ранее в министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы Мистраль и Милан, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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