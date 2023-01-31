В Лондоне признали проблемы в британской армии
Глава Минобороны Уоллес: британская армия отстает от других и нуждается во вложениях
Британские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Великобритании признал, что вооруженные силы страны отстают от сопоставимых армий других стран и требуют вложений, сообщает телеканал Sky News.
Такое заявление глава оборонного ведомства сделал после слов главы парламентского комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, по мнению которого армия находится в плачевном состоянии, морально устарела.
"Уже на протяжении нескольких лет я как министр обороны чётко утверждаю, что британская армия отстает от сопоставимой группы и нуждается во вложениях", - заявил министр в интервью телеканалу.
По его словам, сейчас все европейские страны столкнулись с "трудностями" в цепочке поставок.
"На это и идут новые деньги, и именно поэтому важно дать промышленности сигнал, что мы инвестируем в неё - так мы поступили с военной директивой в 2020 году, так мы и продолжим поступать", - заявил Уоллес.
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Он отметил, что можно вести закупки за рубежом, однако, по его словам, от этого может пострадать британская оборонная промышленность, а войска не будут получать в точности то, что им необходимо.
Ранее телеканал со ссылкой на источники в оборонной сфере также сообщил, что некий "высокопоставленный американский генерал" в частном порядке заявил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. По словам генерала, британские вооруженные силы едва дотягивают до второго уровня.
По словам официального представителя премьер-министра, Риши Сунак считает британскую армию боевой силой высшего уровня.