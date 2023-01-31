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ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке Южной группировки войск освободили село Благодатное в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:04
2023-01-31T14:04
2023-01-31T14:14
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке Южной группировки войск освободили село Благодатное в ДНР, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой народной республики", - говорится в сводке.За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военных, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, американская гаубица М-777, а также гаубица "Мста-Б".
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, безопасность, в мире
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире
14:04 31.01.2023 (обновлено: 14:14 31.01.2023)
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили 50 военных ВСУ при освобождении Благодатного в ДНР