Рейтинг@Mail.ru
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/bezopasnost-1848595063.html
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности - РИА Новости, 31.01.2023
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности
Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:47
2023-01-31T10:47
в мире
южная корея
сша
япония
ллойд остин
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении глав минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа. "Министры Ли и Остин также обсудили меры по усилению сотрудничества в сфере региональной безопасности, включая трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии. Два лидера обязались продолжить разработку специальных планов действий для облегчения трехстороннего обмена данными о ракетном нападении... Министры Ли и Остин также согласились, что этот вопрос будет рассмотрен на будущих трехсторонних переговорах по безопасности. В связи с этим они договорились провести трехсторонние переговоры по безопасности при первой возможности, чтобы обсудить конкретные меры того, как увеличить сотрудничество в сфере безопасности между тремя нациями", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Южную Корею 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса.
https://ria.ru/20230131/voyna-1848590297.html
южная корея
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, япония, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, США, Япония, Ллойд Остин, Министерство обороны США
10:47 31.01.2023
 
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности

Южная Корея и США обсудят с Японией меры по усилению сотрудничества в сфере безопасности

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении глав минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа.
"Министры Ли и Остин также обсудили меры по усилению сотрудничества в сфере региональной безопасности, включая трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии. Два лидера обязались продолжить разработку специальных планов действий для облегчения трехстороннего обмена данными о ракетном нападении... Министры Ли и Остин также согласились, что этот вопрос будет рассмотрен на будущих трехсторонних переговорах по безопасности. В связи с этим они договорились провести трехсторонние переговоры по безопасности при первой возможности, чтобы обсудить конкретные меры того, как увеличить сотрудничество в сфере безопасности между тремя нациями", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Южную Корею 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 10:32Специальная военная операция на Украине
Стратегия НАТО может привести к третьей мировой, заявил французский политик
 
В миреЮжная КореяСШАЯпонияЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала