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Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности - РИА Новости, 31.01.2023
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности
Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:47
2023-01-31T10:47
2023-01-31T10:47
в мире
южная корея
сша
япония
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении глав минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа. "Министры Ли и Остин также обсудили меры по усилению сотрудничества в сфере региональной безопасности, включая трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии. Два лидера обязались продолжить разработку специальных планов действий для облегчения трехстороннего обмена данными о ракетном нападении... Министры Ли и Остин также согласились, что этот вопрос будет рассмотрен на будущих трехсторонних переговорах по безопасности. В связи с этим они договорились провести трехсторонние переговоры по безопасности при первой возможности, чтобы обсудить конкретные меры того, как увеличить сотрудничество в сфере безопасности между тремя нациями", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Южную Корею 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса.
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в мире, южная корея, сша, япония, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, США, Япония, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности
Южная Корея и США обсудят с Японией меры по усилению сотрудничества в сфере безопасности