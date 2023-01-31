https://ria.ru/20230131/bezopasnost-1848595063.html

Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности

Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности - РИА Новости, 31.01.2023

Сеул, Вашингтон и Токио обсудят усиление сотрудничества по безопасности

Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:47

2023-01-31T10:47

2023-01-31T10:47

в мире

южная корея

сша

япония

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Южная Корея и США договорились провести трехсторонние переговоры с участием Японии, чтобы обсудить конкретные меры по усилению сотрудничества в сфере безопасности, говорится в совместном заявлении глав минобороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа. "Министры Ли и Остин также обсудили меры по усилению сотрудничества в сфере региональной безопасности, включая трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии. Два лидера обязались продолжить разработку специальных планов действий для облегчения трехстороннего обмена данными о ракетном нападении... Министры Ли и Остин также согласились, что этот вопрос будет рассмотрен на будущих трехсторонних переговорах по безопасности. В связи с этим они договорились провести трехсторонние переговоры по безопасности при первой возможности, чтобы обсудить конкретные меры того, как увеличить сотрудничество в сфере безопасности между тремя нациями", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Пентагона. Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Южную Корею 30 января. Во вторник он провел переговоры с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом. Стороны обсудили расширенное сдерживание КНДР и другие вопросы безопасности, развития альянса.

https://ria.ru/20230131/voyna-1848590297.html

южная корея

сша

япония

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в мире, южная корея, сша, япония, ллойд остин, министерство обороны сша