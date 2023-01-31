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В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю - РИА Новости, 31.01.2023
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В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю
В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю - РИА Новости, 31.01.2023
В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа "ведет войну с Россией", пишет лидер партии... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:30
2023-01-31T10:34
в мире
германия
европа
украина
анналена бербок
фридрих мерц
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа "ведет войну с Россией", пишет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.По его утверждению, Москва сможет обернуть эти слова в свою пользу."Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово", — считает Мерц. Он отметил, что плохо выразиться может любой, но в контексте происходящего складывается впечатление, что в коалиционном правительстве Германии нет скоординированности по вопросам внешней политики. "А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения", — заключил Мерц. Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
https://ria.ru/20230130/germaniya-1848305682.html
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в мире, германия, европа, украина, анналена бербок, фридрих мерц
В мире, Германия, Европа, Украина, Анналена Бербок, Фридрих Мерц
09:30 31.01.2023 (обновлено: 10:34 31.01.2023)
 
В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю

Focus: глава МИД ФРГ Бербок сделала подарок Кремлю своим заявлением о войне с Россией

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа "ведет войну с Россией", пишет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.
По его утверждению, Москва сможет обернуть эти слова в свою пользу.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:23
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок
"Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово", — считает Мерц.
Он отметил, что плохо выразиться может любой, но в контексте происходящего складывается впечатление, что в коалиционном правительстве Германии нет скоординированности по вопросам внешней политики.
"А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения", — заключил Мерц.

Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 00:41
Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией
 
В миреГерманияЕвропаУкраинаАнналена БербокФридрих Мерц
 
 
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