https://ria.ru/20230131/berbok-1848575585.html

В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю

В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю - РИА Новости, 31.01.2023

В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа "ведет войну с Россией", пишет лидер партии... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T09:30

2023-01-31T09:30

2023-01-31T10:34

в мире

германия

европа

украина

анналена бербок

фридрих мерц

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа "ведет войну с Россией", пишет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.По его утверждению, Москва сможет обернуть эти слова в свою пользу."Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово", — считает Мерц. Он отметил, что плохо выразиться может любой, но в контексте происходящего складывается впечатление, что в коалиционном правительстве Германии нет скоординированности по вопросам внешней политики. "А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения", — заключил Мерц. Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.

https://ria.ru/20230130/germaniya-1848305682.html

https://ria.ru/20230129/pushkov-1848153475.html

германия

европа

украина

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в мире, германия, европа, украина, анналена бербок, фридрих мерц