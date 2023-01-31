09:30 31.01.2023 (обновлено: 10:34 31.01.2023)
В Германии пришли в шок от "подарка" Бербок Кремлю
Focus: глава МИД ФРГ Бербок сделала подарок Кремлю своим заявлением о войне с Россией
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа "ведет войну с Россией", пишет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в статье для издания Focus.
По его утверждению, Москва сможет обернуть эти слова в свою пользу.
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"Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово", — считает Мерц.
Он отметил, что плохо выразиться может любой, но в контексте происходящего складывается впечатление, что в коалиционном правительстве Германии нет скоординированности по вопросам внешней политики.
"А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения", — заключил Мерц.
Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
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