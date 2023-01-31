https://ria.ru/20230131/bayden-1848825499.html
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата - РИА Новости, 01.02.2023
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. РИА Новости, 01.02.2023
2023-01-31T23:49
2023-01-31T23:49
2023-02-01T00:30
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. "Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома. Тему изменения климата Байден затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.
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в мире, сша, джо байден
23:49 31.01.2023 (обновлено: 00:30 01.02.2023)
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
Президент США Байден заявил, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата