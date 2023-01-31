https://ria.ru/20230131/bayden-1848825499.html

Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата

Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата - РИА Новости, 01.02.2023

Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата

Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. РИА Новости, 01.02.2023

2023-01-31T23:49

2023-01-31T23:49

2023-02-01T00:30

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. "Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома. Тему изменения климата Байден затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848456569.html

сша

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в мире, сша, джо байден