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Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата - РИА Новости, 01.02.2023
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Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата - РИА Новости, 01.02.2023
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. РИА Новости, 01.02.2023
2023-01-31T23:49
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в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. "Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома. Тему изменения климата Байден затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
23:49 31.01.2023 (обновлено: 00:30 01.02.2023)
 
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата

Президент США Байден заявил, что вместо ядерной войны надо бояться изменений климата

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.
"Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие", - цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.
Тему изменения климата Байден затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 16:09Специальная военная операция на Украине
"Не стоит учить Путина". В США забили тревогу из-за шага Байдена по Украине
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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