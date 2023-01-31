ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ
CBS: ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе Байдена в ноябре прошлого года
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года, Белый дом ранее не сообщал об этом, сообщил во вторник телеканал CBS.
Обыски ФБР в помещении, которое Байден занимал с 2018 года в бытность вице-президентом США в администрации Барака Обамы, прошли в ноябре вскоре после того, как сотрудники Байдена первыми обнаружили секретные документы и передали их в Национальный архив.
"Обыски прошли после того, как адвокат Байдена дал согласие на проведение обыска в его бывшем офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, где 2 ноября его помощники обнаружили около 12 документов с грифом "секретно", - пишет издание со ссылкой на собственные источники. Неизвестно, были ли в ходе обыска обнаружены дополнительные документы.
"Белый дом не сообщал о проведенном ФБР обыске", - отмечает издание.
Ранее журналисты неоднократно пытались выяснить подробности истории с обнаружением у Байдена секретных документов, однако представители президента отказываются предоставить их, заявляя, что администрация выполняет все необходимые предписания и транспарентна в этом вопросе.
Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.
Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. В августе прошлого года она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.