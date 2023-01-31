https://ria.ru/20230131/bayden-1848816622.html

ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ

ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023

ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ

ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года, Белый дом ранее не сообщал об этом, сообщил во вторник телеканал... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:37

2023-01-31T22:37

2023-01-31T22:37

в мире

сша

уилмингтон

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дональд трамп

фбр

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года, Белый дом ранее не сообщал об этом, сообщил во вторник телеканал CBS. Обыски ФБР в помещении, которое Байден занимал с 2018 года в бытность вице-президентом США в администрации Барака Обамы, прошли в ноябре вскоре после того, как сотрудники Байдена первыми обнаружили секретные документы и передали их в Национальный архив. "Белый дом не сообщал о проведенном ФБР обыске", - отмечает издание. Ранее журналисты неоднократно пытались выяснить подробности истории с обнаружением у Байдена секретных документов, однако представители президента отказываются предоставить их, заявляя, что администрация выполняет все необходимые предписания и транспарентна в этом вопросе. Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. В августе прошлого года она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20230131/bayden-1848812771.html

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уилмингтон

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, уилмингтон, флорида, джо байден, барак обама, дональд трамп, фбр