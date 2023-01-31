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ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
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ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ
ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2023
ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ
ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года, Белый дом ранее не сообщал об этом, сообщил во вторник телеканал... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:37
2023-01-31T22:37
в мире
сша
уилмингтон
флорида
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барак обама
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фбр
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года, Белый дом ранее не сообщал об этом, сообщил во вторник телеканал CBS. Обыски ФБР в помещении, которое Байден занимал с 2018 года в бытность вице-президентом США в администрации Барака Обамы, прошли в ноябре вскоре после того, как сотрудники Байдена первыми обнаружили секретные документы и передали их в Национальный архив. "Белый дом не сообщал о проведенном ФБР обыске", - отмечает издание. Ранее журналисты неоднократно пытались выяснить подробности истории с обнаружением у Байдена секретных документов, однако представители президента отказываются предоставить их, заявляя, что администрация выполняет все необходимые предписания и транспарентна в этом вопросе. Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. В августе прошлого года она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
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в мире, сша, уилмингтон, флорида, джо байден, барак обама, дональд трамп, фбр
В мире, США, Уилмингтон, Флорида, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, ФБР
22:37 31.01.2023
 
ФБР проводило обыск в офисе Байдена еще в ноябре, пишут СМИ

CBS: ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе Байдена в ноябре прошлого года

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. ФБР проводило обыск в вашингтонском офисе президента США Джо Байдена в ноябре прошлого года, Белый дом ранее не сообщал об этом, сообщил во вторник телеканал CBS.
Обыски ФБР в помещении, которое Байден занимал с 2018 года в бытность вице-президентом США в администрации Барака Обамы, прошли в ноябре вскоре после того, как сотрудники Байдена первыми обнаружили секретные документы и передали их в Национальный архив.
"Обыски прошли после того, как адвокат Байдена дал согласие на проведение обыска в его бывшем офисе в Центре дипломатии и глобального взаимодействия, где 2 ноября его помощники обнаружили около 12 документов с грифом "секретно", - пишет издание со ссылкой на собственные источники. Неизвестно, были ли в ходе обыска обнаружены дополнительные документы.
"Белый дом не сообщал о проведенном ФБР обыске", - отмечает издание.
Ранее журналисты неоднократно пытались выяснить подробности истории с обнаружением у Байдена секретных документов, однако представители президента отказываются предоставить их, заявляя, что администрация выполняет все необходимые предписания и транспарентна в этом вопросе.
Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа затронул скандал в связи с их обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были также обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне.
Схожая с этим ситуация произошла у экс-президента США, республиканца Дональда Трампа. В августе прошлого года она послужила поводом для проведения у политика обысков в его имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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В миреСШАУилмингтонФлоридаДжо БайденБарак ОбамаДональд ТрампФБР
 
 
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