https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html

Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску автомобилей

Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску автомобилей - РИА Новости, 31.01.2023

Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску автомобилей

Минпромторг РФ намерен внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ - они будут ужесточены после 1 июня (срок, к которому истекают упрощенные... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:42

2023-01-31T21:42

2023-01-31T22:32

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ намерен внести изменения в требования к выпуску автомобилей в РФ - они будут ужесточены после 1 июня (срок, к которому истекают упрощенные правила по их производству в стране), сообщило министерство.Во вторник правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года. Ранее российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Камаз" - обратились в Минпромторг РФ с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины 2024 года. Первые два - до июля 2024 года, последний - минимум до второго квартала 2024 года."В связи с многочисленными обращениями российских автопроизводителей, было принято решение о продлении текущей редакции постановления №855 до 1 июня 2023 г", - прокомментировали продление упрощенных правил сертификации автомобилей в министерстве.Упрощенные требования к производимым в стране автомобилям действуют в РФ с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".

https://ria.ru/20230127/vremya-1847820793.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)