https://ria.ru/20230131/avdeevka-1848767975.html

Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин

Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023

Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин

После освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:36

2023-01-31T18:36

2023-01-31T18:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Если брать Авдеевку, то они (украинские войска - ред.) прекрасно понимают, что теряют возможность обстреливать наши крупные населенные пункты: Донецк, Киевский, Куйбышевский районы, и Ясиноватую", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что уже понятно, что противник "будет упираться" в Авдеевке, не считаясь с потерями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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