https://ria.ru/20230131/avdeevka-1848767975.html
Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин
Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.01.2023
Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин
После освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:36
2023-01-31T18:36
2023-01-31T18:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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денис пушилин
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После освобождения Авдеевки украинские войска потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Если брать Авдеевку, то они (украинские войска - ред.) прекрасно понимают, что теряют возможность обстреливать наши крупные населенные пункты: Донецк, Киевский, Куйбышевский районы, и Ясиноватую", - сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что уже понятно, что противник "будет упираться" в Авдеевке, не считаясь с потерями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:36 31.01.2023 (обновлено: 18:49 31.01.2023)
Потеряв Авдеевку, Киев больше не сможет обстреливать Донецк, заявил Пушилин
Пушилин: после освобождения Авдеевки ВСУ больше не смогут обстреливать Донецк и Ясиноватую