https://ria.ru/20230131/ataka-1848615529.html

Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.01.2023

Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении

Украинский спецназ в ночь на вторник попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области – атака отбита, сообщил председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T11:48

2023-01-31T11:48

2023-01-31T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский спецназ в ночь на вторник попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области – атака отбита, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Запорожский фронт: ночная попытка прорыва спецгруппы ВСУ. Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины