https://ria.ru/20230131/ataka-1848615529.html
Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 31.01.2023
Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении
Украинский спецназ в ночь на вторник попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области – атака отбита, сообщил председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:48
2023-01-31T11:48
2023-01-31T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинский спецназ в ночь на вторник попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области – атака отбита, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Запорожский фронт: ночная попытка прорыва спецгруппы ВСУ. Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230131/artemovsk-1848580689.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
11:48 31.01.2023 (обновлено: 12:35 31.01.2023)
Российские военные отбили атаку спецназа ВСУ на Запорожском направлении
Член ВГА Рогов: ВС России уничтожили украинский спецназ на Запорожском направлении