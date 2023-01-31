https://ria.ru/20230131/archaeology-1848499941.html
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев - РИА Новости, 31.01.2023
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев
Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:38
2023-01-31T00:38
2023-01-31T00:38
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археология
неандертальцы
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Human Behavior.Пещеру открыли еще в 1978 году. И с тех пор там работают ученые — они выяснили, что место использовалось для ритуалов. Ранее там находили останки неандертальцев и различные инструменты. Коллекцию черепов обнаружили недавно. Все черепа аккуратно были отделены от тел и прошли обработку разными способами с использованием инструментов и огня. У останков есть общая черта — рога. Черепа принадлежали бизонам или турам (вымершие коровы), оленям и носорогам. Нахождение в пещере голов последних удивило археологов, и один из черепов носорогов они назвали Росендо, в честь испанской рок-звезды. Ученые предположили, что головы животных тут были не ради питания, а для другой цели. Например, они могли быть охотничьими трофеями.
https://ria.ru/20230120/archaeology-1846023487.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, неандертальцы, испания
Культура, Новости культуры, Археология, неандертальцы, Испания
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев
Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере неандертальцев в Испании
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет
Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Human Behavior.
Пещеру открыли еще в 1978 году. И с тех пор там работают ученые — они выяснили, что место использовалось для ритуалов. Ранее там находили останки неандертальцев и различные инструменты. Коллекцию черепов обнаружили недавно.
Все черепа аккуратно были отделены от тел и прошли обработку разными способами с использованием инструментов и огня.
У останков есть общая черта — рога. Черепа принадлежали бизонам или турам (вымершие коровы), оленям и носорогам. Нахождение в пещере голов последних удивило археологов, и один из черепов носорогов они назвали Росендо, в честь испанской рок-звезды.
Ученые предположили, что головы животных тут были не ради питания, а для другой цели. Например, они могли быть охотничьими трофеями.