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Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев - РИА Новости, 31.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230131/archaeology-1848499941.html
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев - РИА Новости, 31.01.2023
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев
Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:38
2023-01-31T00:38
культура
новости культуры
археология
неандертальцы
испания
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Human Behavior.Пещеру открыли еще в 1978 году. И с тех пор там работают ученые — они выяснили, что место использовалось для ритуалов. Ранее там находили останки неандертальцев и различные инструменты. Коллекцию черепов обнаружили недавно. Все черепа аккуратно были отделены от тел и прошли обработку разными способами с использованием инструментов и огня. У останков есть общая черта — рога. Черепа принадлежали бизонам или турам (вымершие коровы), оленям и носорогам. Нахождение в пещере голов последних удивило археологов, и один из черепов носорогов они назвали Росендо, в честь испанской рок-звезды. Ученые предположили, что головы животных тут были не ради питания, а для другой цели. Например, они могли быть охотничьими трофеями.
https://ria.ru/20230120/archaeology-1846023487.html
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новости культуры, археология, неандертальцы, испания
Культура, Новости культуры, Археология, неандертальцы, Испания
00:38 31.01.2023
 
Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев

Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере неандертальцев в Испании

CC BY 4.0 / Baquedano, E., Arsuaga, J.L., Pérez-González, A. et al. / symbolic Neanderthal accumulation of large herbivore crania.Раскопки участка, где был найден череп Stephanorhinus hemitoechus
Раскопки участка, где был найден череп Stephanorhinus hemitoechus - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
CC BY 4.0 / Baquedano, E., Arsuaga, J.L., Pérez-González, A. et al. / symbolic Neanderthal accumulation of large herbivore crania.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Human Behavior.
Пещеру открыли еще в 1978 году. И с тех пор там работают ученые — они выяснили, что место использовалось для ритуалов. Ранее там находили останки неандертальцев и различные инструменты. Коллекцию черепов обнаружили недавно.
Все черепа аккуратно были отделены от тел и прошли обработку разными способами с использованием инструментов и огня.
У останков есть общая черта — рога. Черепа принадлежали бизонам или турам (вымершие коровы), оленям и носорогам. Нахождение в пещере голов последних удивило археологов, и один из черепов носорогов они назвали Росендо, в честь испанской рок-звезды.
Ученые предположили, что головы животных тут были не ради питания, а для другой цели. Например, они могли быть охотничьими трофеями.
Облик мальчика-неандертальца, восстановленный с помощью технологии цифровой 3D-реставрации на основе его черепа, который был обнаружен в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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КультураНовости культурыАрхеологиянеандертальцыИспания
 
 
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