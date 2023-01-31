https://ria.ru/20230131/archaeology-1848499941.html

Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев

Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев - РИА Новости, 31.01.2023

Коллекцию черепов рогатых животных нашли в пещере неандертальцев

Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:38

2023-01-31T00:38

2023-01-31T00:38

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неандертальцы

испания

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Коллекцию черепов животных, которой 40 тысяч лет, нашли в пещере Куэва Дес-Кубьерта в Испании. Их принесли туда неандертальцы, пишет Phys.org со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Human Behavior.Пещеру открыли еще в 1978 году. И с тех пор там работают ученые — они выяснили, что место использовалось для ритуалов. Ранее там находили останки неандертальцев и различные инструменты. Коллекцию черепов обнаружили недавно. Все черепа аккуратно были отделены от тел и прошли обработку разными способами с использованием инструментов и огня. У останков есть общая черта — рога. Черепа принадлежали бизонам или турам (вымершие коровы), оленям и носорогам. Нахождение в пещере голов последних удивило археологов, и один из черепов носорогов они назвали Росендо, в честь испанской рок-звезды. Ученые предположили, что головы животных тут были не ради питания, а для другой цели. Например, они могли быть охотничьими трофеями.

https://ria.ru/20230120/archaeology-1846023487.html

испания

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, неандертальцы, испания