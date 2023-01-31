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Президент Алжира планирует посетить Москву в мае - РИА Новости, 31.01.2023
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Президент Алжира планирует посетить Москву в мае
Президент Алжира планирует посетить Москву в мае - РИА Новости, 31.01.2023
Президент Алжира планирует посетить Москву в мае
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, говорится РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:49
2023-01-31T18:03
алжир (республика)
политика
россия
абдельмаджид теббун
владимир путин
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АЛЖИР, 31 янв - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, говорится в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера."Два президента коснулись темы предстоящего заседания смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии. Также они договорились о государственном визите, который президент республики совершит в Российскую Федерацию в мае", - сообщается в заявлении.
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алжир (республика), политика, россия, абдельмаджид теббун, владимир путин
Алжир (республика), Политика, Россия, Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин
17:49 31.01.2023 (обновлено: 18:03 31.01.2023)
 
Президент Алжира планирует посетить Москву в мае

Президент Алжира Теббун обсудил с Путиным планы майского визита в Москву

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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АЛЖИР, 31 янв - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, говорится в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера.
"Два президента коснулись темы предстоящего заседания смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии. Также они договорились о государственном визите, который президент республики совершит в Российскую Федерацию в мае", - сообщается в заявлении.
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