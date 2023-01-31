https://ria.ru/20230131/alzhir-1848754075.html

Президент Алжира планирует посетить Москву в мае

Президент Алжира планирует посетить Москву в мае - РИА Новости, 31.01.2023

Президент Алжира планирует посетить Москву в мае

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, говорится РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:49

2023-01-31T17:49

2023-01-31T18:03

алжир (республика)

политика

россия

абдельмаджид теббун

владимир путин

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АЛЖИР, 31 янв - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил планы визита в Москву в мае, говорится в распространенном заявлении канцелярии алжирского лидера."Два президента коснулись темы предстоящего заседания смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии. Также они договорились о государственном визите, который президент республики совершит в Российскую Федерацию в мае", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html

алжир (республика)

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

алжир (республика), политика, россия, абдельмаджид теббун, владимир путин