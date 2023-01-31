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Путин поговорил по телефону с президентом Алжира - РИА Новости, 31.01.2023
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Путин поговорил по телефону с президентом Алжира
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:35
2023-01-31T16:41
алжир (республика)
политика
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов, а также констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество продолжает поступательно развиваться.
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алжир (республика), политика, россия, владимир путин, абдельмаджид теббун
Алжир (республика), Политика, Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун
16:35 31.01.2023 (обновлено: 16:41 31.01.2023)
 
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира

Путин и президент Алжира Теббун обсудили совместную работу на рынках энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов, а также констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество продолжает поступательно развиваться.
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