https://ria.ru/20230131/alzhir-1848726152.html

Путин поговорил по телефону с президентом Алжира

Путин поговорил по телефону с президентом Алжира - РИА Новости, 31.01.2023

Путин поговорил по телефону с президентом Алжира

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:35

2023-01-31T16:35

2023-01-31T16:41

алжир (республика)

политика

россия

владимир путин

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов, а также констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество продолжает поступательно развиваться.

https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html

алжир (республика)

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алжир (республика), политика, россия, владимир путин, абдельмаджид теббун