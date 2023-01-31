https://ria.ru/20230131/alzhir-1848726152.html
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира - РИА Новости, 31.01.2023
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:35
2023-01-31T16:35
2023-01-31T16:41
алжир (республика)
политика
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена также готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран-экспортеров газа", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов, а также констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество продолжает поступательно развиваться.
https://ria.ru/20221107/briks-1829751362.html
алжир (республика)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алжир (республика), политика, россия, владимир путин, абдельмаджид теббун
Алжир (республика), Политика, Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун
16:35 31.01.2023 (обновлено: 16:41 31.01.2023)
Путин поговорил по телефону с президентом Алжира
Путин и президент Алжира Теббун обсудили совместную работу на рынках энергоносителей