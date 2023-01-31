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Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России - РИА Новости, 31.01.2023
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Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России - РИА Новости, 31.01.2023
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России
Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:01
2023-01-31T18:01
россия
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Дискуссии по этому вопросу продолжаются, как между членами ЕС, так и с международными партнерами, есть несколько вариантов, но пока решения по использованию нет", - сообщил он.
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россия, брюссель, евросоюз
Россия, Брюссель, Евросоюз
18:01 31.01.2023
 
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России

В ЕС пока продолжают обсуждения по использованию российских замороженных активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Дискуссии по этому вопросу продолжаются, как между членами ЕС, так и с международными партнерами, есть несколько вариантов, но пока решения по использованию нет", - сообщил он.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 17:25
Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву
 
РоссияБрюссельЕвросоюз
 
 
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