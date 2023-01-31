https://ria.ru/20230131/aktivy-1848757843.html

Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России

Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России - РИА Новости, 31.01.2023

Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России

Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:01

2023-01-31T18:01

2023-01-31T18:01

россия

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Дискуссии по этому вопросу продолжаются, как между членами ЕС, так и с международными партнерами, есть несколько вариантов, но пока решения по использованию нет", - сообщил он.

https://ria.ru/20230127/aktivy-1847961261.html

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россия, брюссель, евросоюз