https://ria.ru/20230131/aktivy-1848757843.html
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России - РИА Новости, 31.01.2023
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России
Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:01
2023-01-31T18:01
2023-01-31T18:01
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брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Пока у ЕС нет решения по использованию замороженных активов РФ, обсуждение продолжается как внутри ЕС, так и с международными партнерами, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Дискуссии по этому вопросу продолжаются, как между членами ЕС, так и с международными партнерами, есть несколько вариантов, но пока решения по использованию нет", - сообщил он.
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россия, брюссель, евросоюз
Россия, Брюссель, Евросоюз
Источник: ЕС не принял решения по использованию замороженных активов России
В ЕС пока продолжают обсуждения по использованию российских замороженных активов