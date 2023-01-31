https://ria.ru/20230131/agroeksportery-1848700177.html

РЭЦ и "Агроэкспорт" будут продвигать агроэкспортеров на мировых выставках

РЭЦ и "Агроэкспорт" будут продвигать агроэкспортеров на мировых выставках - РИА Новости, 31.01.2023

РЭЦ и "Агроэкспорт" будут продвигать агроэкспортеров на мировых выставках

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и "Агроэкспорт" объединят усилия по продвижению отечественной продукции АПК за рубежом в целях расширения аудитории... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:21

2023-01-31T15:21

2023-01-31T15:21

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и "Агроэкспорт" объединят усилия по продвижению отечественной продукции АПК за рубежом в целях расширения аудитории участников международных выставок и бизнес-миссий, сообщает РЭЦ."Стороны договорились о том, что будут совместно продвигать продукцию российских агроэкспортеров на зарубежных выставках и бизнес-миссиях, информировать компании АПК о возможности участия в них, а также размещать информацию о специальных мерах поддержки, продуктах и услугах РЭЦ и "ФГБУ "Агроэкспорт" для компаний отрасли", - говорится в сообщении.Там добавляется, что соответствующий меморандум 31 января 2023 года подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Минсельхоза России Дмитрий Краснов"."Продвижение российской агропродукции на зарубежных рынках - одно из приоритетных направлений работы Российского экспортного центра. У нас есть несколько специализированных программ поддержки, в том числе совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Синергия наших инструментов с инструментами ФГБУ "Агроэкспорт" неизбежно даст новый кумулятивный эффект. Совместная с информационная поддержка крупнейших международных выставок АПК и отраслевых бизнес-миссий поможет еще большему количеству экспортеров узнать об этих инструментах продвижения и привлечет новых участников таких программ", - считает Никишина."Я хочу поблагодарить вас за подписание меморандума, целью которого является повышение эффективности нашего сотрудничества, чтобы мы смогли делиться лучшими практиками, мы могли учиться у вас, а вы - у нас. И все это для того, чтобы сделать экспортный путь для наших компаний еще легче", - сказал в свою очередь Краснов.

https://ria.ru/20230126/produktsiya-1847571457.html

https://ria.ru/20230127/otbor-1847965558.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, технологии, экономика