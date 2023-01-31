https://ria.ru/20230131/agroeksportery-1848700177.html
РЭЦ и "Агроэкспорт" будут продвигать агроэкспортеров на мировых выставках
РЭЦ и "Агроэкспорт" будут продвигать агроэкспортеров на мировых выставках - РИА Новости, 31.01.2023
РЭЦ и "Агроэкспорт" будут продвигать агроэкспортеров на мировых выставках
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и "Агроэкспорт" объединят усилия по продвижению отечественной продукции АПК за рубежом в целях расширения аудитории... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:21
2023-01-31T15:21
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и "Агроэкспорт" объединят усилия по продвижению отечественной продукции АПК за рубежом в целях расширения аудитории участников международных выставок и бизнес-миссий, сообщает РЭЦ."Стороны договорились о том, что будут совместно продвигать продукцию российских агроэкспортеров на зарубежных выставках и бизнес-миссиях, информировать компании АПК о возможности участия в них, а также размещать информацию о специальных мерах поддержки, продуктах и услугах РЭЦ и "ФГБУ "Агроэкспорт" для компаний отрасли", - говорится в сообщении.Там добавляется, что соответствующий меморандум 31 января 2023 года подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Минсельхоза России Дмитрий Краснов"."Продвижение российской агропродукции на зарубежных рынках - одно из приоритетных направлений работы Российского экспортного центра. У нас есть несколько специализированных программ поддержки, в том числе совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Синергия наших инструментов с инструментами ФГБУ "Агроэкспорт" неизбежно даст новый кумулятивный эффект. Совместная с информационная поддержка крупнейших международных выставок АПК и отраслевых бизнес-миссий поможет еще большему количеству экспортеров узнать об этих инструментах продвижения и привлечет новых участников таких программ", - считает Никишина."Я хочу поблагодарить вас за подписание меморандума, целью которого является повышение эффективности нашего сотрудничества, чтобы мы смогли делиться лучшими практиками, мы могли учиться у вас, а вы - у нас. И все это для того, чтобы сделать экспортный путь для наших компаний еще легче", - сказал в свою очередь Краснов.
https://ria.ru/20230126/produktsiya-1847571457.html
https://ria.ru/20230127/otbor-1847965558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, технологии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Технологии, Экономика
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и "Агроэкспорт" объединят усилия по продвижению отечественной продукции АПК за рубежом в целях расширения аудитории участников международных выставок и бизнес-миссий, сообщает РЭЦ.
"Стороны договорились о том, что будут совместно продвигать продукцию российских агроэкспортеров на зарубежных выставках и бизнес-миссиях, информировать компании АПК о возможности участия в них, а также размещать информацию о специальных мерах поддержки, продуктах и услугах РЭЦ и "ФГБУ "Агроэкспорт" для компаний отрасли", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что соответствующий меморандум 31 января 2023 года подписали генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
и руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Минсельхоза
России Дмитрий Краснов".
"Продвижение российской агропродукции на зарубежных рынках - одно из приоритетных направлений работы Российского экспортного центра. У нас есть несколько специализированных программ поддержки, в том числе совместно с министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Синергия наших инструментов с инструментами ФГБУ "Агроэкспорт" неизбежно даст новый кумулятивный эффект. Совместная с информационная поддержка крупнейших международных выставок АПК и отраслевых бизнес-миссий поможет еще большему количеству экспортеров узнать об этих инструментах продвижения и привлечет новых участников таких программ", - считает Никишина.
"Я хочу поблагодарить вас за подписание меморандума, целью которого является повышение эффективности нашего сотрудничества, чтобы мы смогли делиться лучшими практиками, мы могли учиться у вас, а вы - у нас. И все это для того, чтобы сделать экспортный путь для наших компаний еще легче", - сказал в свою очередь Краснов.