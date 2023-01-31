Рейтинг@Mail.ru
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/afrika-1848705404.html
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке - РИА Новости, 31.01.2023
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке
Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:33
2023-01-31T15:35
в мире
африка
франция
шарль де голль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848698247_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_36b8dbcf1b792f412133799276d95511.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Я выступаю за эмансипацию народов Африки, за уважение к их культуре и идентичности. Я бы также хотел, чтобы Франция сохраняла хорошие отношения с африканскими странами, но она должна изменить свой подход и прислушиваться к мнению африканцев, использовать альтернативы в экономике. Я считаю, что Франция должна играть свою роль, но африканские государства вправе сами выбирать партнеров", - сказал он. По словам де Голля, сейчас в Европе превалирует превосходства и исключительности Запада по отношению к Африке. "Запад создает блоки для противостояния с Россией, блок Запада во главе с США и блок Востока. Это неправильно, напротив, нужно искать дипломатические решения", - добавил общественный деятель.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html
африка
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848698247_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6aa0e733ea82e4d57e68dff3799e9051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, франция, шарль де голль
В мире, Африка, Франция, Шарль де Голль
15:33 31.01.2023 (обновлено: 15:35 31.01.2023)
 
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке

Внук де Голля: Париж должен изменить свой подход к Африке, она вправе выбирать партнеров

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВнук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Я выступаю за эмансипацию народов Африки, за уважение к их культуре и идентичности. Я бы также хотел, чтобы Франция сохраняла хорошие отношения с африканскими странами, но она должна изменить свой подход и прислушиваться к мнению африканцев, использовать альтернативы в экономике. Я считаю, что Франция должна играть свою роль, но африканские государства вправе сами выбирать партнеров", - сказал он.
Демонстранты с российским флагом и антифранцузским транспарантом в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00
Запад проигрывает в борьбе за Африку
По словам де Голля, сейчас в Европе превалирует превосходства и исключительности Запада по отношению к Африке.
"Запад создает блоки для противостояния с Россией, блок Запада во главе с США и блок Востока. Это неправильно, напротив, нужно искать дипломатические решения", - добавил общественный деятель.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 08:00
Россия лишает Запад мировой кладовой природных ресурсов
 
В миреАфрикаФранцияШарль де Голль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала