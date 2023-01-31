https://ria.ru/20230131/afrika-1848705404.html
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке - РИА Новости, 31.01.2023
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке
Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:33
2023-01-31T15:33
2023-01-31T15:35
в мире
африка
франция
шарль де голль
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Я выступаю за эмансипацию народов Африки, за уважение к их культуре и идентичности. Я бы также хотел, чтобы Франция сохраняла хорошие отношения с африканскими странами, но она должна изменить свой подход и прислушиваться к мнению африканцев, использовать альтернативы в экономике. Я считаю, что Франция должна играть свою роль, но африканские государства вправе сами выбирать партнеров", - сказал он. По словам де Голля, сейчас в Европе превалирует превосходства и исключительности Запада по отношению к Африке. "Запад создает блоки для противостояния с Россией, блок Запада во главе с США и блок Востока. Это неправильно, напротив, нужно искать дипломатические решения", - добавил общественный деятель.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, африка, франция, шарль де голль
В мире, Африка, Франция, Шарль де Голль
15:33 31.01.2023 (обновлено: 15:35 31.01.2023)
Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке
Внук де Голля: Париж должен изменить свой подход к Африке, она вправе выбирать партнеров