https://ria.ru/20230131/afrika-1848705404.html

Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке

Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке - РИА Новости, 31.01.2023

Внук де Голля призвал Париж изменить подход к Африке

Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:33

2023-01-31T15:33

2023-01-31T15:35

в мире

африка

франция

шарль де голль

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Африканские страны вправе сами выбирать партнеров, поэтому Париж должен изменить отношение к африканцам и больше прислушиваться к их мнению, заявил РИА Новости внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. "Я выступаю за эмансипацию народов Африки, за уважение к их культуре и идентичности. Я бы также хотел, чтобы Франция сохраняла хорошие отношения с африканскими странами, но она должна изменить свой подход и прислушиваться к мнению африканцев, использовать альтернативы в экономике. Я считаю, что Франция должна играть свою роль, но африканские государства вправе сами выбирать партнеров", - сказал он. По словам де Голля, сейчас в Европе превалирует превосходства и исключительности Запада по отношению к Африке. "Запад создает блоки для противостояния с Россией, блок Запада во главе с США и блок Востока. Это неправильно, напротив, нужно искать дипломатические решения", - добавил общественный деятель.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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африка

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, африка, франция, шарль де голль