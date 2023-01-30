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В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2023
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В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге
В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2023
В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге
В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило Управление ФСБ по Москве и Московской области. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:26
2023-01-30T17:58
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило Управление ФСБ по Москве и Московской области."Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — указано в релизе.Восьмиклассники познакомились в Telegram с неизвестными, которые за деньги предложили школьникам повредить инфраструктуру на железной дороге. Подростки получили инструкции и приехали в указанное место. Там молодые люди выполнили поручение, сняв это на видео.Их действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицировать по уголовным статьям "Теракт" или "Диверсия", по которым грозит от десяти лет до пожизненного заключения, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста, отметили в спецслужбе.Силовики призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которых украинские спецслужбы используют для диверсий на российских объектах.Только своевременное информирование органов ФСБ о подобных ситуациях поможет избежать уголовной ответственности, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20220930/diversiya-1820557231.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
12:26 30.01.2023 (обновлено: 17:58 30.01.2023)
 
В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

ФСБ задержала в Чехове троих восьмиклассников за повреждение железнодорожных путей

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило Управление ФСБ по Москве и Московской области.
"Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — указано в релизе.
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Источник: на Урале пытались устроить диверсию из-за частичной мобилизации
Восьмиклассники познакомились в Telegram с неизвестными, которые за деньги предложили школьникам повредить инфраструктуру на железной дороге. Подростки получили инструкции и приехали в указанное место. Там молодые люди выполнили поручение, сняв это на видео.
Их действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицировать по уголовным статьям "Теракт" или "Диверсия", по которым грозит от десяти лет до пожизненного заключения, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста, отметили в спецслужбе.
Силовики призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которых украинские спецслужбы используют для диверсий на российских объектах.
Только своевременное информирование органов ФСБ о подобных ситуациях поможет избежать уголовной ответственности, заключили в ведомстве.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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