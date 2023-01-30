https://ria.ru/20230130/zhd-1848366122.html

В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге - РИА Новости, 30.01.2023

В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге

В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило Управление ФСБ по Москве и Московской области. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:26

2023-01-30T12:26

2023-01-30T17:58

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Подмосковье задержали троих школьников, повредивших железнодорожные пути, сообщило Управление ФСБ по Москве и Московской области."Пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, осуществивших повреждение объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления", — указано в релизе.Восьмиклассники познакомились в Telegram с неизвестными, которые за деньги предложили школьникам повредить инфраструктуру на железной дороге. Подростки получили инструкции и приехали в указанное место. Там молодые люди выполнили поручение, сняв это на видео.Их действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицировать по уголовным статьям "Теракт" или "Диверсия", по которым грозит от десяти лет до пожизненного заключения, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста, отметили в спецслужбе.Силовики призвали подростков и их родителей не вступать в диалог с людьми, которых украинские спецслужбы используют для диверсий на российских объектах.Только своевременное информирование органов ФСБ о подобных ситуациях поможет избежать уголовной ответственности, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220930/diversiya-1820557231.html

https://ria.ru/20221208/diversii-1837331717.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)