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В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна - РИА Новости, 30.01.2023
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В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна
В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна - РИА Новости, 30.01.2023
В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна
Польша предлагает использовать антикризисный резерв Европейского союза для экспорта украинского зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:20
2023-01-30T17:20
экономика
цены на нефть
польша
украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Польша предлагает использовать антикризисный резерв Европейского союза для экспорта украинского зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик журналистам после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе. "Я представил нашу позицию по вопросу импорта с Украины сельскохозяйственной продукции, в основном – зерна. Были представлены проблемы со сбытом зерна, с которыми сейчас сталкиваются фермеры в странах, граничащих с Украиной, со сбытом зерна, которое должно было направляться в страны Западной Европы, в страны Африки. Часть его остается в соседних странах и есть определенные проблемы, которые начали появляться у фермеров, которые не могут продать свое зерно из-за того, что заполнены склады", - сказал Ковальчик. Он уточнил, что предложил несколько вариантов решения проблемы украинского зерна. "Я призвал Европейскую комиссию к интенсивным действиям в этом вопросе, чтобы улучшить транзит, сделать возможным вывоз всего зерна за пределы соседних (с Украиной ред.) стран… В рамках помощи я предлагал разные решения, в том числе применение кризисного резерва сельского хозяйства", - сказал польский министр. Он уточнил, что речь не идет об использовании всего антикризисного резерва. "Весть кризисный резерв - это сумма 500 миллионов евро. Конечно, нет речи об использовании полной суммы. У нас только начало года. Но кризисный резерв, если он даже будет применен, он может быть только частью помощи вместе с национальными бюджетами", - сказал Ковальчик. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности, "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, и по поводу того, что это зерно ненадлежащего качества. По официальным данным польской стороны, за минувший год в Польшу ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
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экономика, цены на нефть, польша, украина, брюссель, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Польша, Украина, Брюссель, Евросоюз
17:20 30.01.2023
 
В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна

Минсельхоз Польши хочет использовать антикризисный резерв ЕС для экспорта зерна с Украины

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с украинским зерном перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с украинским зерном перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с украинским зерном перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Польша предлагает использовать антикризисный резерв Европейского союза для экспорта украинского зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик журналистам после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе.
"Я представил нашу позицию по вопросу импорта с Украины сельскохозяйственной продукции, в основном – зерна. Были представлены проблемы со сбытом зерна, с которыми сейчас сталкиваются фермеры в странах, граничащих с Украиной, со сбытом зерна, которое должно было направляться в страны Западной Европы, в страны Африки. Часть его остается в соседних странах и есть определенные проблемы, которые начали появляться у фермеров, которые не могут продать свое зерно из-за того, что заполнены склады", - сказал Ковальчик.
Он уточнил, что предложил несколько вариантов решения проблемы украинского зерна. "Я призвал Европейскую комиссию к интенсивным действиям в этом вопросе, чтобы улучшить транзит, сделать возможным вывоз всего зерна за пределы соседних (с Украиной ред.) стран… В рамках помощи я предлагал разные решения, в том числе применение кризисного резерва сельского хозяйства", - сказал польский министр.
Он уточнил, что речь не идет об использовании всего антикризисного резерва. "Весть кризисный резерв - это сумма 500 миллионов евро. Конечно, нет речи об использовании полной суммы. У нас только начало года. Но кризисный резерв, если он даже будет применен, он может быть только частью помощи вместе с национальными бюджетами", - сказал Ковальчик.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности, "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, и по поводу того, что это зерно ненадлежащего качества. По официальным данным польской стороны, за минувший год в Польшу ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.
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