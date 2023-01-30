https://ria.ru/20230130/zerno-1848483374.html

В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна

В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна - РИА Новости, 30.01.2023

В Польше предложили использовать резерв ЕС для экспорта украинского зерна

Польша предлагает использовать антикризисный резерв Европейского союза для экспорта украинского зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:20

2023-01-30T17:20

2023-01-30T17:20

экономика

цены на нефть

польша

украина

брюссель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Польша предлагает использовать антикризисный резерв Европейского союза для экспорта украинского зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик журналистам после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе. "Я представил нашу позицию по вопросу импорта с Украины сельскохозяйственной продукции, в основном – зерна. Были представлены проблемы со сбытом зерна, с которыми сейчас сталкиваются фермеры в странах, граничащих с Украиной, со сбытом зерна, которое должно было направляться в страны Западной Европы, в страны Африки. Часть его остается в соседних странах и есть определенные проблемы, которые начали появляться у фермеров, которые не могут продать свое зерно из-за того, что заполнены склады", - сказал Ковальчик. Он уточнил, что предложил несколько вариантов решения проблемы украинского зерна. "Я призвал Европейскую комиссию к интенсивным действиям в этом вопросе, чтобы улучшить транзит, сделать возможным вывоз всего зерна за пределы соседних (с Украиной ред.) стран… В рамках помощи я предлагал разные решения, в том числе применение кризисного резерва сельского хозяйства", - сказал польский министр. Он уточнил, что речь не идет об использовании всего антикризисного резерва. "Весть кризисный резерв - это сумма 500 миллионов евро. Конечно, нет речи об использовании полной суммы. У нас только начало года. Но кризисный резерв, если он даже будет применен, он может быть только частью помощи вместе с национальными бюджетами", - сказал Ковальчик. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности, "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, и по поводу того, что это зерно ненадлежащего качества. По официальным данным польской стороны, за минувший год в Польшу ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230123/abramchenko-1846246365.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, польша, украина, брюссель, евросоюз