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Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве - РИА Новости, 30.01.2023
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Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве
Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве - РИА Новости, 30.01.2023
Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве
Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Николаев, там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:53
2023-01-30T15:53
в мире
николаев (украина)
владимир зеленский
дания
метте фредериксен
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Николаев, там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. "Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отметило, что в ходе визита Фредриксен посетила разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом. По данным источника "Страны.ua", Дания взяла своеобразное шефство над восстановлением Николаева. Так, власти Дании уже передали украинскому городу системы очистки воды, "в планах также адресные программы помощи и участие в восстановлении разрушенных во время обстрелов объектов инфраструктуры".
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в мире, николаев (украина), владимир зеленский, дания, метте фредериксен
В мире, Николаев (Украина), Владимир Зеленский, Дания, Метте Фредериксен
15:53 30.01.2023
 
Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве

Президент Украины Зеленский встретился с премьером Дании Фредериксен в Николаеве

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Николаев, там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отметило, что в ходе визита Фредриксен посетила разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом.
По данным источника "Страны.ua", Дания взяла своеобразное шефство над восстановлением Николаева. Так, власти Дании уже передали украинскому городу системы очистки воды, "в планах также адресные программы помощи и участие в восстановлении разрушенных во время обстрелов объектов инфраструктуры".
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В миреНиколаев (Украина)Владимир ЗеленскийДанияМетте Фредериксен
 
 
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