https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848451569.html

Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве

Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве - РИА Новости, 30.01.2023

Зеленский встретился с премьером Дании в Николаеве

Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Николаев, там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:53

2023-01-30T15:53

2023-01-30T15:53

в мире

николаев (украина)

владимир зеленский

дания

метте фредериксен

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Николаев, там он встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. "Вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева. Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, которые оберегают здоровье наших защитников", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. В свою очередь, украинское издание "Страна.ua" отметило, что в ходе визита Фредриксен посетила разрушенные здание областной госадминистрации и терминалы с растительным маслом. По данным источника "Страны.ua", Дания взяла своеобразное шефство над восстановлением Николаева. Так, власти Дании уже передали украинскому городу системы очистки воды, "в планах также адресные программы помощи и участие в восстановлении разрушенных во время обстрелов объектов инфраструктуры".

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

николаев (украина)

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в мире, николаев (украина), владимир зеленский, дания, метте фредериксен