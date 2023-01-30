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Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам - РИА Новости, 30.01.2023
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Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам
Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам - РИА Новости, 30.01.2023
Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам
Большинство россиян охотно помогут коллегам в случае трудностей по работе, причем если их заработок превышает планку в 50 тысяч рублей, мотивация оказать помощь РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T06:08
2023-01-30T06:08
общество
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство россиян охотно помогут коллегам в случае трудностей по работе, причем если их заработок превышает планку в 50 тысяч рублей, мотивация оказать помощь еще выше, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. "Двое из трех россиян сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (65%)", - выяснили аналитики на основе опроса 1600 респондентов. При этом 27% окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. А 2% согласятся помочь, только если распорядится руководство. Еще 2% ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам. Готовность предложить свои услуги больше свойственна россиянам старше 35, чем тем, кто моложе. Кроме того, согласно исследованию, мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (66 и 64% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (31%).
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общество, россия
Общество, Россия
06:08 30.01.2023
 
Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам

SuperJob: россияне с большим заработком охотнее помогают коллегам с трудностями по работе

© Depositphotos.com / IgorVetushkoДеловые партнеры в офисе
Деловые партнеры в офисе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Деловые партнеры в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство россиян охотно помогут коллегам в случае трудностей по работе, причем если их заработок превышает планку в 50 тысяч рублей, мотивация оказать помощь еще выше, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости.
"Двое из трех россиян сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (65%)", - выяснили аналитики на основе опроса 1600 респондентов.
Девушка заполняет ежедневник - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
05:42
Стало известно, сколько россиян занимаются долгосрочным планированием
При этом 27% окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. А 2% согласятся помочь, только если распорядится руководство. Еще 2% ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам. Готовность предложить свои услуги больше свойственна россиянам старше 35, чем тем, кто моложе.
"Респонденты с зарплатой от 50 тысяч рублей более склонны проявлять инициативу в вопросах помощи, чем те, кто зарабатывает меньше", - также отмечают авторы исследования.
Кроме того, согласно исследованию, мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (66 и 64% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (31%).
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
03:33
Стало известно, у скольких россиян появились новые источники дохода
 
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