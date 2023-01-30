https://ria.ru/20230130/zarabotok-1848296555.html

Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам

Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам - РИА Новости, 30.01.2023

Исследование выявило связь между заработком и желанием помогать коллегам

Большинство россиян охотно помогут коллегам в случае трудностей по работе, причем если их заработок превышает планку в 50 тысяч рублей, мотивация оказать помощь РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T06:08

2023-01-30T06:08

2023-01-30T06:08

общество

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Большинство россиян охотно помогут коллегам в случае трудностей по работе, причем если их заработок превышает планку в 50 тысяч рублей, мотивация оказать помощь еще выше, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. "Двое из трех россиян сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (65%)", - выяснили аналитики на основе опроса 1600 респондентов. При этом 27% окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. А 2% согласятся помочь, только если распорядится руководство. Еще 2% ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам. Готовность предложить свои услуги больше свойственна россиянам старше 35, чем тем, кто моложе. Кроме того, согласно исследованию, мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (66 и 64% соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (31%).

https://ria.ru/20230130/planirovanie-1848296118.html

https://ria.ru/20230130/dokhod-1848291996.html

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общество, россия