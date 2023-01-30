https://ria.ru/20230130/zapros-1848538591.html
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений - РИА Новости, 30.01.2023
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений
Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:22
2023-01-30T22:22
2023-01-30T22:22
в мире
украина
франция
киев
эммануэль макрон
марк рютте
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_425:0:2645:1249_1920x0_80_0_0_b98465b305f4c6b5970acba30d8e7a45.jpg
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон. "Мы принимаем решения (по поставкам вооружений Украине - ред.) на основе сформулированных запросов. На сегодняшний день таких запросов нет. Но каждый раз как они появляются, мы их оцениваем и смотрим, что из этого полезно и что мы можем сделать и в какие сроки", - сказал Макрон в понедельник на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге. Трансляция пресс-конференции велась в соцсетях Елисейского дворца. Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848390449.html
украина
франция
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_675:0:2395:1290_1920x0_80_0_0_11a4c04f8c667d3a83aa019c7e8002dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, марк рютте, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Марк Рютте, Владимир Зеленский
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений
Президент Франции Макрон заявил, что не получал от Киева новых запросов на поставку оружия