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Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений - РИА Новости, 30.01.2023
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Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений - РИА Новости, 30.01.2023
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений
Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:22
2023-01-30T22:22
в мире
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франция
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эммануэль макрон
марк рютте
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон. "Мы принимаем решения (по поставкам вооружений Украине - ред.) на основе сформулированных запросов. На сегодняшний день таких запросов нет. Но каждый раз как они появляются, мы их оцениваем и смотрим, что из этого полезно и что мы можем сделать и в какие сроки", - сказал Макрон в понедельник на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге. Трансляция пресс-конференции велась в соцсетях Елисейского дворца. Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, марк рютте, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Марк Рютте, Владимир Зеленский
22:22 30.01.2023
 
Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений

Президент Франции Макрон заявил, что не получал от Киева новых запросов на поставку оружия

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон.
"Мы принимаем решения (по поставкам вооружений Украине - ред.) на основе сформулированных запросов. На сегодняшний день таких запросов нет. Но каждый раз как они появляются, мы их оцениваем и смотрим, что из этого полезно и что мы можем сделать и в какие сроки", - сказал Макрон в понедельник на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге. Трансляция пресс-конференции велась в соцсетях Елисейского дворца.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
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