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Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений

Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений - РИА Новости, 30.01.2023

Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений

Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T22:22

2023-01-30T22:22

2023-01-30T22:22

в мире

украина

франция

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эммануэль макрон

марк рютте

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Франция пока не получала от Украины новых запросов на поставку вооружений, заявил в понедельник президент страны Эммануэль Макрон. "Мы принимаем решения (по поставкам вооружений Украине - ред.) на основе сформулированных запросов. На сегодняшний день таких запросов нет. Но каждый раз как они появляются, мы их оцениваем и смотрим, что из этого полезно и что мы можем сделать и в какие сроки", - сказал Макрон в понедельник на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге. Трансляция пресс-конференции велась в соцсетях Елисейского дворца. Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848390449.html

украина

франция

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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, марк рютте, владимир зеленский