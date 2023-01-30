https://ria.ru/20230130/yandeks-1848529323.html

В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода

В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода - РИА Новости, 30.01.2023

В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода

"Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:53

2023-01-30T20:53

2023-01-30T21:20

технологии

яндекс

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании, сообщили в компании.В четверг в телеграм-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса", который компания использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании - от "Почты" и "Такси" до "Музыки" и "Облака". Позже источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", а не хакеры. Пресс-служба компании в комментарии агентству заявляла, что взлома не было, угроза для данных пользователей отсутствует, проводится расследование. "На прошлой неделе в открытом доступе были обнаружены фрагменты программного кода некоторых сервисов "Яндекса". Мы продолжаем внутреннее расследование инцидента… В ходе аудита мы выявили в коде несколько случаев серьезного нарушения наших собственных политик, в том числе принципов "Яндекса" и правил корпоративной этики", - говорится в сообщении. Там уточняется, что "в коде содержались контактные данные некоторых партнеров". Например, водителей - в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. Кроме того, в сервисе "Яндекс Лавка" существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере. "Еще раз приносим свои извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация", - добавляется в сообщении компании.

https://ria.ru/20221230/volozh-1842447189.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, яндекс