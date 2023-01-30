https://ria.ru/20230130/yandeks-1848529323.html
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода - РИА Новости, 30.01.2023
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода
"Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:53
2023-01-30T20:53
2023-01-30T21:20
технологии
яндекс
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании, сообщили в компании.В четверг в телеграм-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса", который компания использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании - от "Почты" и "Такси" до "Музыки" и "Облака". Позже источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", а не хакеры. Пресс-служба компании в комментарии агентству заявляла, что взлома не было, угроза для данных пользователей отсутствует, проводится расследование. "На прошлой неделе в открытом доступе были обнаружены фрагменты программного кода некоторых сервисов "Яндекса". Мы продолжаем внутреннее расследование инцидента… В ходе аудита мы выявили в коде несколько случаев серьезного нарушения наших собственных политик, в том числе принципов "Яндекса" и правил корпоративной этики", - говорится в сообщении. Там уточняется, что "в коде содержались контактные данные некоторых партнеров". Например, водителей - в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. Кроме того, в сервисе "Яндекс Лавка" существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере. "Еще раз приносим свои извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация", - добавляется в сообщении компании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, яндекс
20:53 30.01.2023 (обновлено: 21:20 30.01.2023)
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода
Яндекс заявил об отсутствии угрозы пользователям после утечки части старого исходного кода
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании, сообщили в компании.
В четверг в телеграм-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса", который компания использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании - от "Почты" и "Такси" до "Музыки" и "Облака".
Позже источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", а не хакеры. Пресс-служба компании в комментарии агентству заявляла, что взлома не было, угроза для данных пользователей отсутствует, проводится расследование.
"На прошлой неделе в открытом доступе были обнаружены фрагменты программного кода некоторых сервисов "Яндекса". Мы продолжаем внутреннее расследование инцидента… В ходе аудита мы выявили в коде несколько случаев серьезного нарушения наших собственных политик, в том числе принципов "Яндекса" и правил корпоративной этики", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что "в коде содержались контактные данные некоторых партнеров". Например, водителей - в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. Кроме того, в сервисе "Яндекс Лавка" существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере.
"Еще раз приносим свои извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация", - добавляется в сообщении компании.