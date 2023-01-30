Рейтинг@Mail.ru
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/yandeks-1848529323.html
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода - РИА Новости, 30.01.2023
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода
"Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:53
2023-01-30T21:20
технологии
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании, сообщили в компании.В четверг в телеграм-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса", который компания использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании - от "Почты" и "Такси" до "Музыки" и "Облака". Позже источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", а не хакеры. Пресс-служба компании в комментарии агентству заявляла, что взлома не было, угроза для данных пользователей отсутствует, проводится расследование. "На прошлой неделе в открытом доступе были обнаружены фрагменты программного кода некоторых сервисов "Яндекса". Мы продолжаем внутреннее расследование инцидента… В ходе аудита мы выявили в коде несколько случаев серьезного нарушения наших собственных политик, в том числе принципов "Яндекса" и правил корпоративной этики", - говорится в сообщении. Там уточняется, что "в коде содержались контактные данные некоторых партнеров". Например, водителей - в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. Кроме того, в сервисе "Яндекс Лавка" существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере. "Еще раз приносим свои извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация", - добавляется в сообщении компании.
https://ria.ru/20221230/volozh-1842447189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_151eb4ac8df4681b58b044a4576a6d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
20:53 30.01.2023 (обновлено: 21:20 30.01.2023)
 
В "Яндексе" раскрыли первые итоги расследования утечки кода

Яндекс заявил об отсутствии угрозы пользователям после утечки части старого исходного кода

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Яндекс" в ходе аудита, который проводится в связи с инцидентом утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании, сообщили в компании.
В четверг в телеграм-каналах появилась информация, что хакеры выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса", который компания использует в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что в открытом доступе оказались коды от большинства сервисов компании - от "Почты" и "Такси" до "Музыки" и "Облака".
Позже источник, близкий к компании, сообщил РИА Новости, что фрагменты старого исходного кода выложил в интернет сотрудник "Яндекса", а не хакеры. Пресс-служба компании в комментарии агентству заявляла, что взлома не было, угроза для данных пользователей отсутствует, проводится расследование.
"На прошлой неделе в открытом доступе были обнаружены фрагменты программного кода некоторых сервисов "Яндекса". Мы продолжаем внутреннее расследование инцидента… В ходе аудита мы выявили в коде несколько случаев серьезного нарушения наших собственных политик, в том числе принципов "Яндекса" и правил корпоративной этики", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что "в коде содержались контактные данные некоторых партнеров". Например, водителей - в некоторых случаях их контакты и номера водительских удостоверений передавались из одного таксопарка в другой. Кроме того, в сервисе "Яндекс Лавка" существовала возможность ручной настройки рекомендаций любых товаров без пометки об их рекламном характере.
"Еще раз приносим свои извинения всем, кого могла затронуть эта ситуация", - добавляется в сообщении компании.
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 12:46
Волож сообщил об уходе из "Яндекса"
 
ТехнологииЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала