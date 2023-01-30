https://ria.ru/20230130/vzryv-1848524277.html

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59 - РИА Новости, 30.01.2023

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59

Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:08

2023-01-30T20:08

2023-01-30T20:21

в мире

пешавар

пакистан

талибан

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848364901_0:152:2909:1788_1920x0_80_0_0_8b239b8600879a4145fe89adc10fb669.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn.Ранее сообщалось о 44 погибших."Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения", - говорится в сообщении.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России).В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html

https://ria.ru/20230130/pakistan-1848360424.html

https://ria.ru/20230130/terakty-1848432226.html

пешавар

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пешавар, пакистан, талибан, оон, россия