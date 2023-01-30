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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59 - РИА Новости, 30.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:08
2023-01-30T20:08
2023-01-30T20:21
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn.Ранее сообщалось о 44 погибших."Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения", - говорится в сообщении.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России).В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан"** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html
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в мире, пешавар, пакистан, талибан, оон, россия
В мире, Пешавар, Пакистан, Талибан, ООН, Россия
20:08 30.01.2023 (обновлено: 20:21 30.01.2023)
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане увеличилось до 59, пострадали 157 человек
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре увеличилось до 59, сообщает издание Dawn.
Ранее сообщалось о 44 погибших.
"Чиновники заявили, что по меньшей мере 59 человек погибли и 157 получили ранения", - говорится в сообщении.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети и крыша здания обрушились.
Сообщалось, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России
).
В конце ноября прошлого года "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США
, Великобритании
и Канады
. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии
, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан
"** находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность