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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32 - РИА Новости, 30.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:26
2023-01-30T14:26
2023-01-30T14:30
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.Ранее сообщалось 28 погибших и 150 пострадавших."Взрыв в мечети... унес жизни 32 человек, а 147 других пострадали", - говорится в сообщении телеканала.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.
https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html
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в мире, пакистан, пешавар, geo
В мире, Пакистан, Пешавар, Geo
14:26 30.01.2023 (обновлено: 14:30 30.01.2023)
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32, пострадали 147 человек