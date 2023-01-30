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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32 - РИА Новости, 30.01.2023
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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32 - РИА Новости, 30.01.2023
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:26
2023-01-30T14:30
в мире
пакистан
пешавар
geo
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.Ранее сообщалось 28 погибших и 150 пострадавших."Взрыв в мечети... унес жизни 32 человек, а 147 других пострадали", - говорится в сообщении телеканала.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.
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в мире, пакистан, пешавар, geo
В мире, Пакистан, Пешавар, Geo
14:26 30.01.2023 (обновлено: 14:30 30.01.2023)
 
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32, пострадали 147 человек

© AP Photo / Muhammad SajjadНедалеко от места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Недалеко от места взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Недалеко от места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.
Ранее сообщалось 28 погибших и 150 пострадавших.
"Взрыв в мечети... унес жизни 32 человек, а 147 других пострадали", - говорится в сообщении телеканала.
Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.
Полиция в Пакистане - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 08:55
В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника
 
В миреПакистанПешаварGeo
 
 
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