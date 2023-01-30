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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32 - РИА Новости, 30.01.2023

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 32

Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:26

2023-01-30T14:26

2023-01-30T14:30

в мире

пакистан

пешавар

geo

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 32, пострадали 147 человек, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.Ранее сообщалось 28 погибших и 150 пострадавших."Взрыв в мечети... унес жизни 32 человек, а 147 других пострадали", - говорится в сообщении телеканала.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.

https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html

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в мире, пакистан, пешавар, geo