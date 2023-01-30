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Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 25

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 25 - РИА Новости, 30.01.2023

Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 25

Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 25, пострадавших - до 120, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:16

2023-01-30T13:16

2023-01-30T13:44

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пакистан

пешавар

geo

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар возросло до 25, пострадавших - до 120, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.Ранее сообщалось о 17 погибших и 90 раненых."Двадцать пять человек погибли, и по меньшей мере 120 пострадали из-за атаки смертника", - говорится в сообщении телеканала.Взрыв в мечети произошел в понедельник около 13.40 (11.40 мск) во время молитвы. По словам очевидцев, в мечети находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов. Взрыв осуществил террорист-смертник. В результате взрыва часть мечети обрушилась, ряд очевидцев сообщает об обрушении крыши здания.

https://ria.ru/20230128/terakt-1848067565.html

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в мире, пакистан, пешавар, geo