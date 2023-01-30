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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове
В украинском городе Очакове прогремели взрывы, пишет издание "Общественное" со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:12
2023-01-30T12:12
2023-01-30T14:08
специальная военная операция на украине
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николаевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В украинском городе Очакове прогремели взрывы, пишет издание "Общественное" со ссылкой на местных жителей. "В Очакове на Николаевщине слышны взрывы", — говорится в публикации. Официальной информации от местных властей пока нет.Утром в Николаевской области, а также в Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
12:12 30.01.2023 (обновлено: 14:08 30.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове
Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в городе Очакове Николаевской области