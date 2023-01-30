https://ria.ru/20230130/vtorsyre-1848291192.html

На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты

На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты - РИА Новости, 30.01.2023

На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты

На бирже вторсырья от "Российского экологического оператора" в ближайшее время появится возможность заключать договоры по доставке и оформлять кредит на покупку РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T03:17

2023-01-30T03:17

2023-01-30T03:20

экономика

российский экологический оператор

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На бирже вторсырья от "Российского экологического оператора" в ближайшее время появится возможность заключать договоры по доставке и оформлять кредит на покупку товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЭО. В РЭО уточнили, что поставка осуществляется согласно договоренностям между двумя сторонами – она может производиться как за счет продавца, так и за счет покупателя. Также в РЭО заявили, что в скором времени на бирже вторсырья появятся дополнительные модули: кредитование, страхование и лизинг. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.

https://ria.ru/20230122/otkhody-1846533653.html

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экономика, российский экологический оператор, россия