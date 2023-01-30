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На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты - РИА Новости, 30.01.2023
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На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты
На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты - РИА Новости, 30.01.2023
На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты
На бирже вторсырья от "Российского экологического оператора" в ближайшее время появится возможность заключать договоры по доставке и оформлять кредит на покупку РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:17
2023-01-30T03:20
экономика
российский экологический оператор
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На бирже вторсырья от "Российского экологического оператора" в ближайшее время появится возможность заключать договоры по доставке и оформлять кредит на покупку товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЭО. В РЭО уточнили, что поставка осуществляется согласно договоренностям между двумя сторонами – она может производиться как за счет продавца, так и за счет покупателя. Также в РЭО заявили, что в скором времени на бирже вторсырья появятся дополнительные модули: кредитование, страхование и лизинг. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
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экономика, российский экологический оператор, россия
Экономика, Российский экологический оператор, Россия
03:17 30.01.2023 (обновлено: 03:20 30.01.2023)
 
На бирже вторсырья РЭО разрешат оформлять доставку и брать кредиты

На бирже вторсырья от РЭО в ближайшее время разрешат оформлять доставку и брать кредиты

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОтправка батареек на переработку
Отправка батареек на переработку - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отправка батареек на переработку. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На бирже вторсырья от "Российского экологического оператора" в ближайшее время появится возможность заключать договоры по доставке и оформлять кредит на покупку товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЭО.
"В ближайшее время мы внедрим модуль — логистика. Там можно будет выбрать транспортно-логистическую компанию и заключить с ней договор по доставке. Уже есть компании, которые готовы работать на электронной торговой площадке", - сообщили в пресс-службе компании.
В РЭО уточнили, что поставка осуществляется согласно договоренностям между двумя сторонами – она может производиться как за счет продавца, так и за счет покупателя.
Также в РЭО заявили, что в скором времени на бирже вторсырья появятся дополнительные модули: кредитование, страхование и лизинг.
"Также, появятся дополнительные модули: кредитование, страхование, лизинг", - добавили в компании.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
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ЭкономикаРоссийский экологический операторРоссия
 
 
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